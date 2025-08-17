https://ria.ru/20250817/ogranicheniya-2035856419.html
В аэропорту Казани сняли ограничения на полеты
В аэропорту Казани сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 17.08.2025
В аэропорту Казани сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Казани, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
2025-08-17T06:53:00+03:00
2025-08-17T06:53:00+03:00
2025-08-17T07:50:00+03:00
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Казани, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.В воскресенье Росавиация объявила о введении в аэропортах Казани и Нижнего Новгорода временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Позднее ограничения сняли в аэропорту Нижнего Новгорода."Аэропорт Казани. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Кореняко уточнил, что в период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" три самолета."Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это приоритет", - добавил представитель Росавиации.
В аэропорту Казани сняли ограничения на полеты
