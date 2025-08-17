https://ria.ru/20250817/ogranicheniya-2035854672.html
В Казани и Нижнем Новгороде ввели ограничения на полеты
В Казани и Нижнем Новгороде ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 17.08.2025
В Казани и Нижнем Новгороде ввели ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Казани и Нижнего Новгорода, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T06:03:00+03:00
2025-08-17T06:03:00+03:00
2025-08-17T07:51:00+03:00
казань
нижний новгород
республика татарстан (татарстан)
артем кореняко
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Казани и Нижнего Новгорода, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.В воскресенье на территории Республики Татарстан объявили режим беспилотной опасности."Аэропорты Казани и Нижнего Новгорода ("Стригино"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
казань
нижний новгород
республика татарстан (татарстан)
