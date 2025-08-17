Рейтинг@Mail.ru
В Казани и Нижнем Новгороде ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 17.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:03 17.08.2025 (обновлено: 07:51 17.08.2025)
https://ria.ru/20250817/ogranicheniya-2035854672.html
В Казани и Нижнем Новгороде ввели ограничения на полеты
В Казани и Нижнем Новгороде ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 17.08.2025
В Казани и Нижнем Новгороде ввели ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Казани и Нижнего Новгорода, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T06:03:00+03:00
2025-08-17T07:51:00+03:00
казань
нижний новгород
республика татарстан (татарстан)
артем кореняко
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577227134_0:0:2978:1675_1920x0_80_0_0_130d7a33cbc404202e9179c9a7bf5978.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Казани и Нижнего Новгорода, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.В воскресенье на территории Республики Татарстан объявили режим беспилотной опасности."Аэропорты Казани и Нижнего Новгорода ("Стригино"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250816/aeroporty-2035770684.html
казань
нижний новгород
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577227134_154:0:2883:2047_1920x0_80_0_0_21371cc972cfa2ded40b389f67d401f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казань, нижний новгород, республика татарстан (татарстан), артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Казань, Нижний Новгород, Республика Татарстан (Татарстан), Артем Кореняко, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В Казани и Нижнем Новгороде ввели ограничения на полеты

В аэропортах Казани и Нижнего Новгорода ввели ограничения на полеты

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСамолет заходит на посадку в Международном аэропорту Казани
Самолет заходит на посадку в Международном аэропорту Казани - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Казани и Нижнего Новгорода, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
В воскресенье на территории Республики Татарстан объявили режим беспилотной опасности.
"Аэропорты Казани и Нижнего Новгорода ("Стригино"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Аэропорт в Грозном - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
В аэропортах Владикавказа и Грозного ввели ограничения на полеты
Вчера, 12:41
 
КазаньНижний НовгородРеспублика Татарстан (Татарстан)Артем КоренякоФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала