В Казани и Нижнем Новгороде ввели ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Казани и Нижнего Новгорода, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 17.08.2025

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Казани и Нижнего Новгорода, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.В воскресенье на территории Республики Татарстан объявили режим беспилотной опасности."Аэропорты Казани и Нижнего Новгорода ("Стригино"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

