В Херсонской области мирный житель пострадал при обстреле со стороны ВСУ
Мирный житель ранен в результате обстрела города Новая Каховка со стороны боевиков киевского режима, всего за сутки ВСУ нанесли 31 удар из ствольной артиллерии... РИА Новости, 17.08.2025
ГЕНИЧЕСК, 17 авг - РИА Новости. Мирный житель ранен в результате обстрела города Новая Каховка со стороны боевиков киевского режима, всего за сутки ВСУ нанесли 31 удар из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В результате обстрела ВСУ в Новой Каховке получил ранение один мирный житель, поврежден частный дом, разрушились крыша и стены, а также выбиты окна. В течение светлого времени суток боевики киевского режима нанесли 12 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 19 ударов со стороны ВСУ были нанесены ночью. За сутки под огонь украинской армии попали 9 населенных пунктов", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Солонцы, Алешки, Подстепное, Корсунка, Старая Збурьевка, Голая Пристань, Таврийск, Каховка.
