В Херсонской области мирный житель пострадал при обстреле со стороны ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
09:54 17.08.2025
В Херсонской области мирный житель пострадал при обстреле со стороны ВСУ
специальная военная операция на украине
новая каховка
днепр (река)
херсонская область
вооруженные силы украины
происшествия
ГЕНИЧЕСК, 17 авг - РИА Новости. Мирный житель ранен в результате обстрела города Новая Каховка со стороны боевиков киевского режима, всего за сутки ВСУ нанесли 31 удар из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В результате обстрела ВСУ в Новой Каховке получил ранение один мирный житель, поврежден частный дом, разрушились крыша и стены, а также выбиты окна. В течение светлого времени суток боевики киевского режима нанесли 12 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 19 ударов со стороны ВСУ были нанесены ночью. За сутки под огонь украинской армии попали 9 населенных пунктов", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Солонцы, Алешки, Подстепное, Корсунка, Старая Збурьевка, Голая Пристань, Таврийск, Каховка.
2025
новая каховка, днепр (река), херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Днепр (река), Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Происшествия
© РИА Новости / Павел Лисицын
Скорая помощь
© РИА Новости / Павел Лисицын
ГЕНИЧЕСК, 17 авг - РИА Новости. Мирный житель ранен в результате обстрела города Новая Каховка со стороны боевиков киевского режима, всего за сутки ВСУ нанесли 31 удар из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В результате обстрела ВСУ в Новой Каховке получил ранение один мирный житель, поврежден частный дом, разрушились крыша и стены, а также выбиты окна. В течение светлого времени суток боевики киевского режима нанесли 12 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 19 ударов со стороны ВСУ были нанесены ночью. За сутки под огонь украинской армии попали 9 населенных пунктов", - сообщил представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Солонцы, Алешки, Подстепное, Корсунка, Старая Збурьевка, Голая Пристань, Таврийск, Каховка.
Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаДнепр (река)Херсонская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
