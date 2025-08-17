https://ria.ru/20250817/narkotiki-2035858057.html

Латиноамериканские наемники наладили поставки наркотиков на линию фронта

Латиноамериканские наемники наладили поставки наркотиков на линию фронта - РИА Новости, 17.08.2025

Латиноамериканские наемники наладили поставки наркотиков на линию фронта

Латиноамериканские наемники, присутствующие в рядах украинской армии на оккупированных Киевским режимом территориях Херсонской и Николаевской области, наладили... РИА Новости, 17.08.2025

2025-08-17T07:36:00+03:00

2025-08-17T07:36:00+03:00

2025-08-17T07:36:00+03:00

в мире

николаевская область

херсон

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/49771/23/497712346_0:40:512:328_1920x0_80_0_0_5f59dcb9658836e131a09783d6f5b0d6.jpg

ГЕНИЧЕСК, 17 авг - РИА Новости. Латиноамериканские наемники, присутствующие в рядах украинской армии на оккупированных Киевским режимом территориях Херсонской и Николаевской области, наладили канал поставки и сбыта наркотических веществ прямо на линию боевого соприкосновения, сообщили РИА Новости в антифашистском сопротивлении. "Из источника в рядах ВСУ нам стало известно, что латиноамериканские наемники, которые представляют большинство в Херсонской и Николаевской области, наладили поставки наркотических веществ, в том числе на линию боевого соприкосновения. К процессу они подошли творчески: наркотики фасуются в окопные свечи и под видом благих намерений передаются в подразделения", - сказал РИА Новости представитель антифашистского подполья Херсона. По словам подпольщика, на Украину наркотические вещества попадают морем и выгружаются в порту в Николаеве, где также работают выходцы из Латинской Америки. "Херсонская область, как основной регион сбыта, выбрана неслучайно — ЛБС (линия боестолкновения - ред.) здесь практически не меняется, открытых боев нет, однако командование удерживает на Правобережье значительное количество военных, чтобы не допустить российского прорыва. Такое количество бойцов, находящихся, по сути, в тылу, создает отличную базу платежеспособных клиентов, которые от относительного безделья массово начинают увлекаться запрещенными веществами", - сказал источник в сопротивлении.

https://ria.ru/20250817/ukraina-2035855098.html

николаевская область

херсон

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, николаевская область, херсон, украина, вооруженные силы украины