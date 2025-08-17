https://ria.ru/20250817/narkotiki-2035858057.html
Латиноамериканские наемники наладили поставки наркотиков на линию фронта
Латиноамериканские наемники наладили поставки наркотиков на линию фронта
ГЕНИЧЕСК, 17 авг - РИА Новости. Латиноамериканские наемники, присутствующие в рядах украинской армии на оккупированных Киевским режимом территориях Херсонской и Николаевской области, наладили канал поставки и сбыта наркотических веществ прямо на линию боевого соприкосновения, сообщили РИА Новости в антифашистском сопротивлении. "Из источника в рядах ВСУ нам стало известно, что латиноамериканские наемники, которые представляют большинство в Херсонской и Николаевской области, наладили поставки наркотических веществ, в том числе на линию боевого соприкосновения. К процессу они подошли творчески: наркотики фасуются в окопные свечи и под видом благих намерений передаются в подразделения", - сказал РИА Новости представитель антифашистского подполья Херсона. По словам подпольщика, на Украину наркотические вещества попадают морем и выгружаются в порту в Николаеве, где также работают выходцы из Латинской Америки. "Херсонская область, как основной регион сбыта, выбрана неслучайно — ЛБС (линия боестолкновения - ред.) здесь практически не меняется, открытых боев нет, однако командование удерживает на Правобережье значительное количество военных, чтобы не допустить российского прорыва. Такое количество бойцов, находящихся, по сути, в тылу, создает отличную базу платежеспособных клиентов, которые от относительного безделья массово начинают увлекаться запрещенными веществами", - сказал источник в сопротивлении.
