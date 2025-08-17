https://ria.ru/20250817/namniki-2035852685.html

На правом берегу Днепра уничтожили группу французских наемников

ГЕНИЧЕСК, 17 авг — РИА Новости. На правом берегу Днепра в Херсонской области уничтожили группу французских наемников, сообщил РИА Новости оператор ударного БПЛА группировки войск "Днепр" с позывным "Хаба"."Наблюдали иностранных наемников... Приехали со всякими своими чемоданами. И было понятно, что это были бплашники. И готовились как бы отрабатывать по нашим позициям. Европейской внешности были, были и темнокожие люди, были и светлокожие. Но мы поняли, что это французы по шевронам ихним. И была такая тема, что отрабатывали с несколькими расчетами, и Мавиков (дроны модели DJI Mavic. — Прим. ред.) два-три висело. Они висели над ними, сбрасывали сбросы. Так же FPV поражали их, два эти пикапа. Все горели. В итоге всех мы уничтожили. В течение часа где-то", — сказал он.По словам бойца, ему и его расчету приходилось видеть на правом оккупированном берегу Херсонской области не только французских, но и грузинских боевиков.В Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из США, Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, киевский режим использует их в качестве "пушечного мяса".Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.

