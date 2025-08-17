https://ria.ru/20250817/most-2035896629.html
Более тысячи автомобилей ждут проезда у Крымского моста
Более тысячи автомобилей ждут проезда у Крымского моста - РИА Новости, 17.08.2025
Более тысячи автомобилей ждут проезда у Крымского моста
Более тысячи автомобилей ожидают проезда у Крымского моста в направлении Крыма, выезда с полуострова ждут более 600 машин, говорится в оперативном... РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T13:31:00+03:00
2025-08-17T13:31:00+03:00
2025-08-17T13:32:00+03:00
туризм
республика крым
тамань (станица)
керчь
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033323035_0:96:3042:1807_1920x0_80_0_0_03d1e4f11fb941c7b57d8ad251f35444.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости. Более тысячи автомобилей ожидают проезда у Крымского моста в направлении Крыма, выезда с полуострова ждут более 600 машин, говорится в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе по данным на 13.00 мск в воскресенье. "В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1002 транспортных средств. Время ожидания более трёх часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 603 транспортных средства. Время ожидания более двух часов", - говорится в сообщении. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.
https://ria.ru/20240703/krym-1957181649.html
республика крым
тамань (станица)
керчь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033323035_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1ff78da44f932a774663be35787710c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, тамань (станица), керчь, общество
Туризм, Республика Крым, Тамань (станица), Керчь, Общество
Более тысячи автомобилей ждут проезда у Крымского моста
Более тысячи автомобилей ждут проезда у Крымского моста в направлении Крыма