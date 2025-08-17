https://ria.ru/20250817/most-2035896629.html

Более тысячи автомобилей ждут проезда у Крымского моста

Более тысячи автомобилей ждут проезда у Крымского моста - РИА Новости, 17.08.2025

Более тысячи автомобилей ждут проезда у Крымского моста

Более тысячи автомобилей ожидают проезда у Крымского моста в направлении Крыма, выезда с полуострова ждут более 600 машин, говорится в оперативном... РИА Новости, 17.08.2025

2025-08-17T13:31:00+03:00

2025-08-17T13:31:00+03:00

2025-08-17T13:32:00+03:00

туризм

республика крым

тамань (станица)

керчь

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033323035_0:96:3042:1807_1920x0_80_0_0_03d1e4f11fb941c7b57d8ad251f35444.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости. Более тысячи автомобилей ожидают проезда у Крымского моста в направлении Крыма, выезда с полуострова ждут более 600 машин, говорится в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе по данным на 13.00 мск в воскресенье. "В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1002 транспортных средств. Время ожидания более трёх часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 603 транспортных средства. Время ожидания более двух часов", - говорится в сообщении. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.

https://ria.ru/20240703/krym-1957181649.html

республика крым

тамань (станица)

керчь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

республика крым, тамань (станица), керчь, общество