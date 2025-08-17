Рейтинг@Mail.ru
В Москве более 30 тысяч человек приняли участие в забеге "Садовое кольцо" - РИА Новости, 17.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:26 17.08.2025
https://ria.ru/20250817/moskva-2035956144.html
В Москве более 30 тысяч человек приняли участие в забеге "Садовое кольцо"
В Москве более 30 тысяч человек приняли участие в забеге "Садовое кольцо" - РИА Новости, 17.08.2025
В Москве более 30 тысяч человек приняли участие в забеге "Садовое кольцо"
‍ Более 30 тысяч человек приняли участие в забеге "Садовое кольцо" в Москве, сообщает столичный дептранс. РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T23:26:00+03:00
2025-08-17T23:26:00+03:00
общество
москва
россия
садовое кольцо (москва)
максим ликсутов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577552133_0:0:2962:1666_1920x0_80_0_0_c5f9454f6fd5affcb8b36fe5af1e1959.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости.‍ Более 30 тысяч человек приняли участие в забеге "Садовое кольцо" в Москве, сообщает столичный дептранс. "Более 30 тысяч участников, новый рекорд и настоящий праздник спорта - это всё про наш бесплатный забег "Садовое кольцо"! Провели воскресенье весело и насыщенно вместе с вами: пробежали свою идеальную дистанцию: от 500 метров для детей до 16 километров для опытных участников в соревновательном или любительском формате", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Отмечается, что событие вошло в Книгу рекордов России как самый массовый бесплатный старт 11 тысяч участников, которые соревновались на время. "Сегодня Садовое кольцо впервые превратилось в единый непрерывный беговой маршрут - это 16 километров дистанции в центре столицы. Установили рекорд России по самому массовому бесплатному старту по Садовому кольцу. Мы видим, как растет число участников наших мероприятий. Продолжаем поддерживать жителей в их увлечении спортом и помогаем им организовать свой досуг", - рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.
https://rsport.ria.ru/20250809/kazan-zabeg-2034378542.html
москва
россия
садовое кольцо (москва)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577552133_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_cf03e69b1f3438fd7f48e083b2dd675d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, россия, садовое кольцо (москва), максим ликсутов
Общество, Москва, Россия, Садовое кольцо (Москва), Максим Ликсутов
В Москве более 30 тысяч человек приняли участие в забеге "Садовое кольцо"

В Москве забег "Садовое кольцо" собрал 30 тысяч человек

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМосковский марафон
Московский марафон - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости.‍ Более 30 тысяч человек приняли участие в забеге "Садовое кольцо" в Москве, сообщает столичный дептранс.
"Более 30 тысяч участников, новый рекорд и настоящий праздник спорта - это всё про наш бесплатный забег "Садовое кольцо"! Провели воскресенье весело и насыщенно вместе с вами: пробежали свою идеальную дистанцию: от 500 метров для детей до 16 километров для опытных участников в соревновательном или любительском формате", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Отмечается, что событие вошло в Книгу рекордов России как самый массовый бесплатный старт 11 тысяч участников, которые соревновались на время.
"Сегодня Садовое кольцо впервые превратилось в единый непрерывный беговой маршрут - это 16 километров дистанции в центре столицы. Установили рекорд России по самому массовому бесплатному старту по Садовому кольцу. Мы видим, как растет число участников наших мероприятий. Продолжаем поддерживать жителей в их увлечении спортом и помогаем им организовать свой досуг", - рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.
Ночной забег - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Забег "Ночная Казань" собрал более шести тысяч участников
9 августа, 23:04
 
ОбществоМоскваРоссияСадовое кольцо (Москва)Максим Ликсутов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала