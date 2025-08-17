https://ria.ru/20250817/moskva-2035956144.html

В Москве более 30 тысяч человек приняли участие в забеге "Садовое кольцо"

В Москве более 30 тысяч человек приняли участие в забеге "Садовое кольцо" - РИА Новости, 17.08.2025

В Москве более 30 тысяч человек приняли участие в забеге "Садовое кольцо"

‍ Более 30 тысяч человек приняли участие в забеге "Садовое кольцо" в Москве, сообщает столичный дептранс. РИА Новости, 17.08.2025

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости.‍ Более 30 тысяч человек приняли участие в забеге "Садовое кольцо" в Москве, сообщает столичный дептранс. "Более 30 тысяч участников, новый рекорд и настоящий праздник спорта - это всё про наш бесплатный забег "Садовое кольцо"! Провели воскресенье весело и насыщенно вместе с вами: пробежали свою идеальную дистанцию: от 500 метров для детей до 16 километров для опытных участников в соревновательном или любительском формате", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Отмечается, что событие вошло в Книгу рекордов России как самый массовый бесплатный старт 11 тысяч участников, которые соревновались на время. "Сегодня Садовое кольцо впервые превратилось в единый непрерывный беговой маршрут - это 16 километров дистанции в центре столицы. Установили рекорд России по самому массовому бесплатному старту по Садовому кольцу. Мы видим, как растет число участников наших мероприятий. Продолжаем поддерживать жителей в их увлечении спортом и помогаем им организовать свой досуг", - рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.

