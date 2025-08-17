Рейтинг@Mail.ru
17:17 17.08.2025
Посетители фестиваля "Дни Индии" оценили праздник колесниц
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Древний индийский фестиваль "Шествие колесниц", прошедший в рамках "Дней Индии" в ландшафтном парке "Остров мечты" в Москве, "крайне очаровал" гостей, передает корреспондент РИА Новости. Ратха-ятра или Праздник колесниц - один из главных праздников в индуизме. Ратхами называют ритуальные колесницы, на которых вывозят божеств во время праздничных или обрядовых шествий. "Москвичи и гости столицы увидели праздничное шествие древнего индийского фестиваля "Шествие колесниц" с музыкой, танцами, разноцветными национальными костюмами, боем барабанов. Участники прокатили украшенную колесницу по главной аллее площадки и раздавали всем угощения ананасы, манго, бананы и гуаву. Этот "Праздник колесниц" является одним из главных праздников в индуизме", - рассказал РИА Новости в воскресенье в оргкомитете фестиваля. По словам представителей оргкомитета, гости "были крайне очарованы увиденным". "Мы очень довольны тем, что наш праздник и фестиваль в целом понравился россиянам. Они дали высокую оценку организации и проведению этого мероприятия", - пояснили в оргкомитете. Десятый фестиваль "День Индии" проходит в Москве на территории южного ландшафтного парка "Остров мечты" с 14 по 17 августа. Фестиваль приурочен к 79-му Дню независимости Индии, а также к 78-летию установления дипломатических отношений с Россией. Ключевая тема фестиваля этого года – история сохранения и преумножения индийского наследия в России и 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Фестиваль развернулся на более чем 25 площадках. На фестивале представлена продукция индийских производителей - одежда, украшения, косметика, сувениры. Гости фестиваля могут попробовать традиционную индийскую кухню, принять участие в кулинарных мастер-классах. На территории парка организованы несколько сцен, а также зон для йоги и медитации. Помимо участия в практиках, можно послушать лекции и семинары по теме от профессиональных педагогов, узнать о многообразии индийской культуры, запланированы кинопоказы Болливуда. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером фестиваля.
Посетители фестиваля "День Индии" оценили традиционные товары
16 августа, 16:29
День рождения Кришны отметили на фестивале "День Индии"
16 августа, 19:28
На фестивале "День Индии" можно очиститься от негатива водой из реки Ганг
15 августа, 19:24
15 августа, 19:24
 
