Шествие колесниц прошло на фестивале "День Индии" в Москве

Шествие колесниц прошло на фестивале "День Индии" в Москве - РИА Новости, 17.08.2025

Шествие колесниц прошло на фестивале "День Индии" в Москве

Фестиваль колесниц Ратха-ятра состоялся в "День Индии" в столичном ландшафтном парке "Остров мечты", передает корреспондент РИА Новости.

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Фестиваль колесниц Ратха-ятра состоялся в "День Индии" в столичном ландшафтном парке "Остров мечты", передает корреспондент РИА Новости. Перед началом шествия с приветственным словом к гостям обратился организатор "Дня Индии" в Москве Картик Котвани. Колесницу высотой несколько метров по аллее парка тянули вручную с помощью 25-метровых канатов. Шествие сопровождали участники в национальных индийских костюмах под звуки традиционных барабанов и колоколов. По ходу процессии собравшиеся читали мантры и танцевали. Гостей праздника угощали свежими фруктами прямо с колесницы. Десятый фестиваль "День Индии" проходит в Москве на территории Южного ландшафтного парка "Остров мечты" с 14 по 17 августа. Фестиваль приурочен к 79-й годовщине независимости Индии, а также к 78-летию установления дипломатических отношений с Россией. Ключевая тема фестиваля этого года — история сохранения и приумножения индийского наследия в России и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером фестиваля.

