https://ria.ru/20250817/moskva-2035913358.html
Шествие колесниц прошло на фестивале "День Индии" в Москве
Шествие колесниц прошло на фестивале "День Индии" в Москве - РИА Новости, 17.08.2025
Шествие колесниц прошло на фестивале "День Индии" в Москве
Фестиваль колесниц Ратха-ятра состоялся в "День Индии" в столичном ландшафтном парке "Остров мечты", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T15:26:00+03:00
2025-08-17T15:26:00+03:00
2025-08-17T17:41:00+03:00
москва
россия
индия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035917287_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9ab53f25d0aeaf0e5520651acfbc2019.jpg
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Фестиваль колесниц Ратха-ятра состоялся в "День Индии" в столичном ландшафтном парке "Остров мечты", передает корреспондент РИА Новости. Перед началом шествия с приветственным словом к гостям обратился организатор "Дня Индии" в Москве Картик Котвани. Колесницу высотой несколько метров по аллее парка тянули вручную с помощью 25-метровых канатов. Шествие сопровождали участники в национальных индийских костюмах под звуки традиционных барабанов и колоколов. По ходу процессии собравшиеся читали мантры и танцевали. Гостей праздника угощали свежими фруктами прямо с колесницы. Десятый фестиваль "День Индии" проходит в Москве на территории Южного ландшафтного парка "Остров мечты" с 14 по 17 августа. Фестиваль приурочен к 79-й годовщине независимости Индии, а также к 78-летию установления дипломатических отношений с Россией. Ключевая тема фестиваля этого года — история сохранения и приумножения индийского наследия в России и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером фестиваля.
https://ria.ru/20250816/moskva-2035797154.html
москва
россия
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035917287_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1fd5f7873b6513bf5b91750f1d13da27.jpg
Фестиваль колесниц Ратха-ятра
Фестиваль колесниц Ратха-ятра отпраздновали в "День Индии" в столичном ландшафтном парке "Остров мечты", передает корреспондент РИА Новости.
Перед началом шествия с приветственным словом к гостям обратился организатор "Дня Индии" Картик Котвани. Колесница высотой несколько метров проехала по аллее фестиваля, ее тянули вручную с помощью нескольких 25-метровых канатов.
Шествие сопровождали участники в национальных индийских костюмах под звуки традиционных барабанов и колоколов. По ходу процессии собравшиеся читали мантры и танцевали. Гостей праздника также угостили свежими фруктами прямо с колесницы.
2025-08-17T15:26
true
PT0M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, индия
Шествие колесниц прошло на фестивале "День Индии" в Москве
В Москве фестиваль колесниц Ратха-ятра отпраздновали на "Дне Индии"
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Фестиваль колесниц Ратха-ятра состоялся в "День Индии" в столичном ландшафтном парке "Остров мечты", передает корреспондент РИА Новости.
Перед началом шествия с приветственным словом к гостям обратился организатор "Дня Индии" в Москве Картик Котвани. Колесницу высотой несколько метров по аллее парка тянули вручную с помощью 25-метровых канатов.
Шествие сопровождали участники в национальных индийских костюмах под звуки традиционных барабанов и колоколов. По ходу процессии собравшиеся читали мантры и танцевали. Гостей праздника угощали свежими фруктами прямо с колесницы.
Десятый фестиваль "День Индии" проходит в Москве
на территории Южного ландшафтного парка "Остров мечты" с 14 по 17 августа. Фестиваль приурочен к 79-й годовщине независимости Индии
, а также к 78-летию установления дипломатических отношений с Россией
. Ключевая тема фестиваля этого года — история сохранения и приумножения индийского наследия в России и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером фестиваля.