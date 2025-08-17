Рейтинг@Mail.ru
Шествие колесниц прошло на фестивале "День Индии" в Москве
17.08.2025
Шествие колесниц прошло на фестивале "День Индии" в Москве
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Фестиваль колесниц Ратха-ятра состоялся в "День Индии" в столичном ландшафтном парке "Остров мечты", передает корреспондент РИА Новости. Перед началом шествия с приветственным словом к гостям обратился организатор "Дня Индии" в Москве Картик Котвани. Колесницу высотой несколько метров по аллее парка тянули вручную с помощью 25-метровых канатов. Шествие сопровождали участники в национальных индийских костюмах под звуки традиционных барабанов и колоколов. По ходу процессии собравшиеся читали мантры и танцевали. Гостей праздника угощали свежими фруктами прямо с колесницы. Десятый фестиваль "День Индии" проходит в Москве на территории Южного ландшафтного парка "Остров мечты" с 14 по 17 августа. Фестиваль приурочен к 79-й годовщине независимости Индии, а также к 78-летию установления дипломатических отношений с Россией. Ключевая тема фестиваля этого года — история сохранения и приумножения индийского наследия в России и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером фестиваля.
Фестиваль колесниц Ратха-ятра отпраздновали в "День Индии" в столичном ландшафтном парке "Остров мечты", передает корреспондент РИА Новости. Перед началом шествия с приветственным словом к гостям обратился организатор "Дня Индии" Картик Котвани. Колесница высотой несколько метров проехала по аллее фестиваля, ее тянули вручную с помощью нескольких 25-метровых канатов. Шествие сопровождали участники в национальных индийских костюмах под звуки традиционных барабанов и колоколов. По ходу процессии собравшиеся читали мантры и танцевали. Гостей праздника также угостили свежими фруктами прямо с колесницы.
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Фестиваль колесниц Ратха-ятра состоялся в "День Индии" в столичном ландшафтном парке "Остров мечты", передает корреспондент РИА Новости.
Перед началом шествия с приветственным словом к гостям обратился организатор "Дня Индии" в Москве Картик Котвани. Колесницу высотой несколько метров по аллее парка тянули вручную с помощью 25-метровых канатов.
Шествие сопровождали участники в национальных индийских костюмах под звуки традиционных барабанов и колоколов. По ходу процессии собравшиеся читали мантры и танцевали. Гостей праздника угощали свежими фруктами прямо с колесницы.
Десятый фестиваль "День Индии" проходит в Москве на территории Южного ландшафтного парка "Остров мечты" с 14 по 17 августа. Фестиваль приурочен к 79-й годовщине независимости Индии, а также к 78-летию установления дипломатических отношений с Россией. Ключевая тема фестиваля этого года — история сохранения и приумножения индийского наследия в России и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером фестиваля.
