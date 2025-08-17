В Москве пенсионерка лишилась четырех квартир из-за мошенников

Рейтинг@Mail.ru
14:50 17.08.2025
https://ria.ru/20250817/moskva-2035906866.html
Более одного миллиона рублей и четырех квартир в Москве лишилась пенсионерка за полгода общения с аферистами, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале. РИА Новости, 17.08.2025
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Более одного миллиона рублей и четырех квартир в Москве лишилась пенсионерка за полгода общения с аферистами, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале. "За полгода общения с телефонными аферистами столичная пенсионерка лишилась более одного миллиона рублей и четырех квартир в Москве"- говорится в публикации. Отмечается, что все началось со звонка якобы участкового 78-летней женщине. Силовик сообщил свой "новый" номер телефона и предупредил, что ей могут звонить мошенники. Потерпевшая поверила, а когда ей позвонили соучастники "силовика" и начали требовать деньги, тут же связалась с ним. Лжеучастковый успокоил женщину, сказал, что теперь все ее телефонные переговоры будут "прослушивать", нужно выполнять указания "преступников" и тогда их поймают. Уточняется, что по указанию мошенников женщина взяла из дома имеющиеся сбережения в сумме 800 тысяч рублей и положила их в почтовый ящик в доме, адрес которого ей указали аферисты. Аналогичным образом злоумышленники похитили у пенсионерки еще 300 тысяч рублей, которые она по их указанию сняла со счета. После этого женщине сообщили, что нескольких "преступников" уже поймали и они сотрудничают со следствием, но для изобличения остальных нужно продолжить выполнять указания мошенников. "Силовик по имени Виктор уверял меня, что сделку контролируют правоохранители и она будет фиктивной", - сказала потерпевшая. Для сделки женщина продала квартиры на улице Санникова и в Чукотском проезде, а также две квартиры на улице Беломорская. Деньги от сделок она передала посыльным мошенников. Прокуратура отметила, что когда мошенники стали уговаривать женщину оформить ренту на ее квартиру в Московской области, она поняла, что ее обманули. "Ущерб превышает 50 миллионов рублей. Установление всех обстоятельств на контроле в прокуратуре Северо-Восточного административного округа", - добавляет ведомство.
происшествия, москва, московская область (подмосковье)
Происшествия, Москва, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Более одного миллиона рублей и четырех квартир в Москве лишилась пенсионерка за полгода общения с аферистами, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале.
"За полгода общения с телефонными аферистами столичная пенсионерка лишилась более одного миллиона рублей и четырех квартир в Москве"- говорится в публикации.
Отмечается, что все началось со звонка якобы участкового 78-летней женщине. Силовик сообщил свой "новый" номер телефона и предупредил, что ей могут звонить мошенники. Потерпевшая поверила, а когда ей позвонили соучастники "силовика" и начали требовать деньги, тут же связалась с ним. Лжеучастковый успокоил женщину, сказал, что теперь все ее телефонные переговоры будут "прослушивать", нужно выполнять указания "преступников" и тогда их поймают.
Уточняется, что по указанию мошенников женщина взяла из дома имеющиеся сбережения в сумме 800 тысяч рублей и положила их в почтовый ящик в доме, адрес которого ей указали аферисты. Аналогичным образом злоумышленники похитили у пенсионерки еще 300 тысяч рублей, которые она по их указанию сняла со счета.
После этого женщине сообщили, что нескольких "преступников" уже поймали и они сотрудничают со следствием, но для изобличения остальных нужно продолжить выполнять указания мошенников.
"Силовик по имени Виктор уверял меня, что сделку контролируют правоохранители и она будет фиктивной", - сказала потерпевшая.
Для сделки женщина продала квартиры на улице Санникова и в Чукотском проезде, а также две квартиры на улице Беломорская. Деньги от сделок она передала посыльным мошенников.
Прокуратура отметила, что когда мошенники стали уговаривать женщину оформить ренту на ее квартиру в Московской области, она поняла, что ее обманули.
"Ущерб превышает 50 миллионов рублей. Установление всех обстоятельств на контроле в прокуратуре Северо-Восточного административного округа", - добавляет ведомство.
