В Молдавии адвоката не пустили к задержанным активистам "Победы"

КИШИНЕВ, 17 авг - РИА Новости. Полиция Молдавии не пустила адвоката к активистам оппозиционного блока "Победа", которые были задержаны на протесте в субботу, сообщила пресс-служба политсилы.Субботняя акция оппозиции в Кишинёве завершилась жестким разгоном участников и разборкой палаточного городка, установленного протестующими. Акция была организована оппозиционным блоком "Победа" против политики президента Майи Санду. Протестующие требовали освобождения политических заключенных и прекращения репрессий против оппозиции. Полиция Молдавии сообщила, что задержала 69 человек."Полиция Кишинева совершила очередное преступление: воспрепятствовала работе адвоката, который приехал для защиты задержанных накануне активистов и сторонников блока "Победа". Адвоката не допустили в участок и оказывали давление. Блок "Победа" заявляет: полиция в Молдове стала орудием политического террора, каждый факт нарушений фиксируется и будет доведен до международных структур, виновные понесут наказание по закону", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале блока.Оппозиция отмечает, что законодательство Молдавии предусматривает наказание за вмешательство в деятельность адвоката в виде штрафа, общественных работ или лишения свободы на срок до двух лет."Когда злоупотребления силовых структур не пресекают законными и профессиональными средствами, они становится нормой. Если к этому добавляется еще и терпимость или даже поддержка со стороны власти, происходит полное разрушение демократических механизмов. Адвокат готовит заявление на возбуждение уголовного дела в отношении инспектора. Блок "Победа" будет защищать каждого своего сторонника. Репрессии режима обречены", - отмечается в заявлении блока.Ранее власти Молдавии усилили меры по ограничению протестной активности, что вызвало недовольство оппозиционных сил и гражданского общества в преддверии президентских выборов.Районный суд Кишинева 5 августа приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней.Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней до и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
