https://ria.ru/20250817/moldaviya-2035928240.html

В Молдавии адвоката не пустили к задержанным активистам "Победы"

В Молдавии адвоката не пустили к задержанным активистам "Победы" - РИА Новости, 17.08.2025

В Молдавии адвоката не пустили к задержанным активистам "Победы"

Полиция Молдавии не пустила адвоката к активистам оппозиционного блока "Победа", которые были задержаны на протесте в субботу, сообщила пресс-служба политсилы. РИА Новости, 17.08.2025

2025-08-17T17:12:00+03:00

2025-08-17T17:12:00+03:00

2025-08-17T17:16:00+03:00

в мире

молдавия

приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии

майя санду

евгения гуцул

кишинев

гагаузия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033666690_0:151:3108:1899_1920x0_80_0_0_661d55da244bec90d5048e7868c996bf.jpg

КИШИНЕВ, 17 авг - РИА Новости. Полиция Молдавии не пустила адвоката к активистам оппозиционного блока "Победа", которые были задержаны на протесте в субботу, сообщила пресс-служба политсилы.Субботняя акция оппозиции в Кишинёве завершилась жестким разгоном участников и разборкой палаточного городка, установленного протестующими. Акция была организована оппозиционным блоком "Победа" против политики президента Майи Санду. Протестующие требовали освобождения политических заключенных и прекращения репрессий против оппозиции. Полиция Молдавии сообщила, что задержала 69 человек."Полиция Кишинева совершила очередное преступление: воспрепятствовала работе адвоката, который приехал для защиты задержанных накануне активистов и сторонников блока "Победа". Адвоката не допустили в участок и оказывали давление. Блок "Победа" заявляет: полиция в Молдове стала орудием политического террора, каждый факт нарушений фиксируется и будет доведен до международных структур, виновные понесут наказание по закону", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале блока.Оппозиция отмечает, что законодательство Молдавии предусматривает наказание за вмешательство в деятельность адвоката в виде штрафа, общественных работ или лишения свободы на срок до двух лет."Когда злоупотребления силовых структур не пресекают законными и профессиональными средствами, они становится нормой. Если к этому добавляется еще и терпимость или даже поддержка со стороны власти, происходит полное разрушение демократических механизмов. Адвокат готовит заявление на возбуждение уголовного дела в отношении инспектора. Блок "Победа" будет защищать каждого своего сторонника. Репрессии режима обречены", - отмечается в заявлении блока.Ранее власти Молдавии усилили меры по ограничению протестной активности, что вызвало недовольство оппозиционных сил и гражданского общества в преддверии президентских выборов.Районный суд Кишинева 5 августа приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней.Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней до и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250817/moldaviya-2035896391.html

https://ria.ru/20250817/moldaviya-2035886945.html

https://ria.ru/20250817/moldaviya-2035903325.html

https://ria.ru/20250807/zachistka-2033847046.html

молдавия

кишинев

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии, майя санду, евгения гуцул, кишинев, гагаузия