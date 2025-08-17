https://ria.ru/20250817/moldaviya-2035902197.html

В Молдавии членов КС назначили по политическим критериям, считает депутат

КИШИНЕВ, 17 авг - РИА Новости. Членов Конституционного суда Молдавии назначили по политическим критериям, что приводит к узурпации власти со стороны правящей партии "Действие и солидарность", заявил депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля. Депутаты парламента Молдавии в воскресенье собрались на специальную сессию, чтобы принять присягу нового состава Конституционного суда, церемония заняла менее 15 минут и проходила на фоне протеста патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" перед зданием парламента. Они выступают против узурпации КС правящей партией "Действие и солидарность". "Я еще не видел, чтобы судей назначали по политическим критериям… Я видел высказывания некоторых представителей власти, что Конституционный суд принадлежит им. Вот сегодня, благодаря этой абсурдной процедуре, подчиняясь правилам людей, послушных этому правительству, мы стали свидетелями узурпации власти", - заявил Боля на брифинге после заседания парламента. По его словам, некоторые судьи назначены на второй срок, хотя Конституция этого не допускает. "В Конституции четко написано, что судья назначается на шестилетний срок. Здесь мы видим грубое нарушение Конституции, где три судьи, Доминика Маноле, госпожа (Люба) Шова и господин (Николай) Рошка принесли присягу во второй раз и считают, что имеют право во второй раз быть судьями. Это все абсурд, в котором мы живем и продолжим жить, я надеюсь, только до 28 сентября", - подчеркнул Боля. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

