Полиция Молдавии задержала около 70 человек на протесте блока "Победа"

КИШИНЕВ, 17 авг — РИА Новости. Полиция Молдавии сообщила, что на вчерашнем протесте оппозиционного блока "Победа" задержали 69 человек."Шестьдесят девять участников протеста и три автомобиля были доставлены в инспекторат. Изъято: 76 палаток, четыре спальных мешка и надувной матрас", — заявила пресс-служба полиции в соцсетях, комментируя задержания, которые произошли накануне в рамках протеста оппозиции.Субботняя акция оппозиции в Кишиневе завершилась жестким разгоном участников и разборкой палаточного городка, установленного протестующими. Акция была организована оппозиционным блоком "Победа" против политики президента Майи Санду. Протестующие требовали освобождения политических заключенных и прекращения репрессий против оппозиции.В полиции уточнили, что были составлены 148 протоколов, большая часть из них касается коррупции при организации собраний и нарушений правил эксплуатации транспортных средств. Также было составлено 12 протоколов из-за хулиганства.Ранее власти Молдавии усилили меры по ограничению протестной активности, что вызвало недовольство оппозиционных сил и гражданского общества в преддверии президентских выборов.Районный суд Кишинева 5 августа приговорил главу Гагаузии Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней.Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".С неугодными СМИ, представляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

