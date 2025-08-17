https://ria.ru/20250817/moldaviya-2035886945.html
Санду придется посадить в застенки весь молдавский народ, заявили в Госдуме
Санду придется посадить в застенки весь молдавский народ, заявили в Госдуме - РИА Новости, 17.08.2025
Санду придется посадить в застенки весь молдавский народ, заявили в Госдуме
Для спокойной жизни президенту Молдавии Майи Санду, видимо, придется "посадить в застенки" весь молдавский народ, который заметил провалы ее политики и правящей РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T12:34:00+03:00
2025-08-17T12:34:00+03:00
2025-08-17T12:34:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
майя санду
евгения гуцул
госдума рф
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981779584_0:75:2961:1740_1920x0_80_0_0_b85c38ed14db2c9d4002188c3a3fb9bc.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Для спокойной жизни президенту Молдавии Майи Санду, видимо, придется "посадить в застенки" весь молдавский народ, который заметил провалы ее политики и правящей партии ПДС и не намерен за нее голосовать, заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель Совета АНО "Евразия" Алена Аршинова. Оппозиционный блок "Победа" созвал в субботу акцию против политики Санду и правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС). Организаторы объявили мирный характер мероприятия для выражения недовольства "репрессиями против политических противников". Полиция препятствовала участникам митинга собраться в едином месте, оттесняла их, в результате чего протестующие разделились на разрозненные группы и провели локальные акции. Отмечалось, что полиция также применила силу для разгона мирной акции протеста оппозиции у железнодорожного вокзала Кишинева. "Видимо, чтобы Санду жилось спокойно, ей, кроме (главы Гагаузии - ред.) Евгении Гуцул, еще придется посадить в застенки весь молдавский народ, который заметил провалы политики Санду и партии PAS и не собирается за них голосовать на ближайших парламентских выборах страны", - сказала Аршинова. Парламентарий напомнила, что инструкторы НАТО учили силовиков Молдавии разгонять собственный народ на демонстрациях и ненавидеть граждан республики. "Страсти в Молдове накаляются, до выборов осталось совсем немного времени, и прозападная правящая элита в лице Майи Санду и партии PAS активно пытаются с помощью силы, запугивания и террора противостоять росту числа недовольных ее политикой", - добавила она. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250807/zachistka-2033847046.html
https://ria.ru/20250807/moldaviya-2033742402.html
молдавия
кишинев
гагаузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981779584_66:0:2795:2047_1920x0_80_0_0_8da217fdad6cf9521a1ff83a1ad5894f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, майя санду, евгения гуцул, госдума рф, нато, приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Майя Санду, Евгения Гуцул, Госдума РФ, НАТО, Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии
Санду придется посадить в застенки весь молдавский народ, заявили в Госдуме
Аршинова: Санду придется посадить в застенки всех несогласных с ней молдаван
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Для спокойной жизни президенту Молдавии Майи Санду, видимо, придется "посадить в застенки" весь молдавский народ, который заметил провалы ее политики и правящей партии ПДС и не намерен за нее голосовать, заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель Совета АНО "Евразия" Алена Аршинова.
Оппозиционный блок "Победа" созвал в субботу акцию против политики Санду
и правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС). Организаторы объявили мирный характер мероприятия для выражения недовольства "репрессиями против политических противников". Полиция препятствовала участникам митинга собраться в едином месте, оттесняла их, в результате чего протестующие разделились на разрозненные группы и провели локальные акции. Отмечалось, что полиция также применила силу для разгона мирной акции протеста оппозиции у железнодорожного вокзала Кишинева
.
"Видимо, чтобы Санду жилось спокойно, ей, кроме (главы Гагаузии
- ред.) Евгении Гуцул
, еще придется посадить в застенки весь молдавский народ, который заметил провалы политики Санду и партии PAS и не собирается за них голосовать на ближайших парламентских выборах страны", - сказала Аршинова.
Парламентарий напомнила, что инструкторы НАТО
учили силовиков Молдавии
разгонять собственный народ на демонстрациях и ненавидеть граждан республики.
"Страсти в Молдове накаляются, до выборов осталось совсем немного времени, и прозападная правящая элита в лице Майи Санду и партии PAS активно пытаются с помощью силы, запугивания и террора противостоять росту числа недовольных ее политикой", - добавила она.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России
. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.