Для спокойной жизни президенту Молдавии Майи Санду, видимо, придется "посадить в застенки" весь молдавский народ, который заметил провалы ее политики и правящей РИА Новости, 17.08.2025

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Для спокойной жизни президенту Молдавии Майи Санду, видимо, придется "посадить в застенки" весь молдавский народ, который заметил провалы ее политики и правящей партии ПДС и не намерен за нее голосовать, заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель Совета АНО "Евразия" Алена Аршинова. Оппозиционный блок "Победа" созвал в субботу акцию против политики Санду и правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС). Организаторы объявили мирный характер мероприятия для выражения недовольства "репрессиями против политических противников". Полиция препятствовала участникам митинга собраться в едином месте, оттесняла их, в результате чего протестующие разделились на разрозненные группы и провели локальные акции. Отмечалось, что полиция также применила силу для разгона мирной акции протеста оппозиции у железнодорожного вокзала Кишинева. "Видимо, чтобы Санду жилось спокойно, ей, кроме (главы Гагаузии - ред.) Евгении Гуцул, еще придется посадить в застенки весь молдавский народ, который заметил провалы политики Санду и партии PAS и не собирается за них голосовать на ближайших парламентских выборах страны", - сказала Аршинова. Парламентарий напомнила, что инструкторы НАТО учили силовиков Молдавии разгонять собственный народ на демонстрациях и ненавидеть граждан республики. "Страсти в Молдове накаляются, до выборов осталось совсем немного времени, и прозападная правящая элита в лице Майи Санду и партии PAS активно пытаются с помощью силы, запугивания и террора противостоять росту числа недовольных ее политикой", - добавила она. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

