Полиция Кишинева жестоко разогнала протест оппозиции, заявил активист

2025-08-17T00:05:00+03:00

в мире

молдавия

кишинев

гагаузия

евгения гуцул

майя санду

sputnik молдова

московский комсомолец

КИШИНЁВ, 16 авг – РИА Новости. Общественный деятель из Гагаузской автономии Молдавии Михаил Влах рассказал РИА Новости о жестком разгоне палаточного городка в центре Кишинёва силами молдавской полиции и карабинеров. Субботняя акция оппозиции в Кишинёве завершилась жестким разгоном участников и разборкой палаточного городка, установленного протестующими. "Сегодня режим президента Майи Санду и партии "Действие и солидарность" (ПДС – ред.) показали свой истинный оскал. Полицейские вели себя крайне беспредельно, крайне нагло. Разбомбили палаточный городок, досталось многим, толкали, били, просто очень жёстко. Пострадал и первый замглавы Гагаузии. Мы пытались вмешаться, остановить, но полицейских было много. Налетели как варвары", - сказал Влах. Активист заявил, что среди задержанных оказались и люди преклонного возраста. "Приехали наши товарищи и соратники, которых позакрывали. Полиция не церемонилась, задерживали даже пожилых людей. Были выписаны штрафы в размере от полутора тысяч (около 83 долларов) до пяти тысяч леев (около 277 долларов). Более 150 человек задержали сегодня", - добавил Влах. Он подчеркнул, что акция носила мирный характер, протестующие вышли в защиту главы автономии Евгении Гуцул. "Мы вышли с одним требованием — свободу Евгении Гуцул и свободу другим политзаключённым", — сказал общественный деятель. Влах сообщил, что обратился к международным партнёрам с просьбой обратить внимание на действия центральных властей Молдавии. "Мы думаем, что мировое сообщество должно дать оценку беспредельной партии ПАС", — добавил он, также отметив, что атмосфера среди участников демонстрирует их решимость отстаивать свои позиции до конца. Акция организована оппозиционным блоком "Победа" против политики президента Майи Санду. Протестующие требуют освобождения политических заключенных и прекращения репрессий против оппозиции. Ранее власти Молдавии усилили меры по ограничению протестной активности, что вызвало недовольство оппозиционных сил и гражданского общества в преддверии президентских выборов. Районный суд Кишинева 5 августа приговорил главу Гагаузии Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

молдавия

кишинев

гагаузия

Новости

