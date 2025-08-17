https://ria.ru/20250817/moldavija-2035884216.html

В Кишиневе сторонники оппозиции вышли на протест против правящей партии

В Кишиневе сторонники оппозиции вышли на протест против правящей партии - РИА Новости, 17.08.2025

В Кишиневе сторонники оппозиции вышли на протест против правящей партии

У здания парламента в Кишиневе собрались протестующие против узурпации Конституционного суда правящей партией "Действие и солидарность", передает корреспондент... РИА Новости, 17.08.2025

2025-08-17T12:04:00+03:00

2025-08-17T12:04:00+03:00

2025-08-17T13:22:00+03:00

в мире

молдавия

кишинев

гагаузия

евгения гуцул

венецианская комиссия

европейский суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035883386_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0f63bca8d9bdd86ad02c67df318609c3.jpg

КИШИНЕВ, 17 авг — РИА Новости. У здания парламента в Кишиневе собрались протестующие против узурпации Конституционного суда правящей партией "Действие и солидарность", передает корреспондент РИА Новости.Депутаты в воскресенье проведут специальную сессию. На повестке утверждение нового состава КС в преддверии парламентских выборов, запланированных на 28 сентября. Члены и сторонники патриотического блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" вышли на акцию протеста."(Правящая партия. — Прим. ред.) созвала в воскресенье срочное заседание парламента, чтобы принять присягу у пятерых новых и вновь назначенных судей КС — Николая Рошка, Любы Шова, Домники Маноле, Сергея Литвиненко и Иона Маланчука. Все они известны как прислужники режиму Санду-ПДС, были утверждены без соблюдения конкурса, без учета мнения оппозиции и вопреки рекомендации Венецианской комиссии", — рассказали организаторы демонстрации. Представители блока возмущены тем, что будущие члены суда связаны с правящей партией. Они скандируют "Долой партийный КС", "Долой узурпаторов", "Требуем справедливой юстиции".Борьба с оппозицией

https://ria.ru/20250816/moldavija-2035810612.html

https://ria.ru/20250815/moldaviya-2035616275.html

https://ria.ru/20250812/moldaviya-2034789150.html

https://ria.ru/20250807/moldaviya-2033742402.html

молдавия

кишинев

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Акция протеста оппозиции перед зданием парламента Молдавии Сторонники оппозиционных партий Молдавии вышли на протест перед зданием парламента, чтобы выступить против узурпации конституционного суда правящей партией "Действие и солидарность", передает корреспондент РИА Новости. 2025-08-17T12:04 true PT0M14S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, венецианская комиссия, европейский суд