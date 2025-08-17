В Кишиневе сторонники оппозиции вышли на протест против правящей партии
КИШИНЕВ, 17 авг — РИА Новости. У здания парламента в Кишиневе собрались протестующие против узурпации Конституционного суда правящей партией "Действие и солидарность", передает корреспондент РИА Новости.
Депутаты в воскресенье проведут специальную сессию. На повестке утверждение нового состава КС в преддверии парламентских выборов, запланированных на 28 сентября. Члены и сторонники патриотического блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" вышли на акцию протеста.
"(Правящая партия. — Прим. ред.) созвала в воскресенье срочное заседание парламента, чтобы принять присягу у пятерых новых и вновь назначенных судей КС — Николая Рошка, Любы Шова, Домники Маноле, Сергея Литвиненко и Иона Маланчука. Все они известны как прислужники режиму Санду-ПДС, были утверждены без соблюдения конкурса, без учета мнения оппозиции и вопреки рекомендации Венецианской комиссии", — рассказали организаторы демонстрации.
Представители блока возмущены тем, что будущие члены суда связаны с правящей партией. Они скандируют "Долой партийный КС", "Долой узурпаторов", "Требуем справедливой юстиции".
Борьба с оппозицией
- В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России.
- Одно из самых резонансных дел — приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул, которую осудили на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор".
- Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией".
- В июле ЦИК отказал блоку "Победа" в регистрации для участия в парламентских выборах. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".
- Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
- В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.
- Протестные настроения в Молдавии также нарастают на фоне ухудшения экономической ситуации. Страна несколько лет переживает волну кризиса — в 2022 году инфляция достигла рекордных 30,2 процента.
- Хотя к концу 2023-го властям удалось снизить ее до семи процентов, в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
