Кишинев готовит план коррекции итогов выборов, заявил экс-генпрокурор

КИШИНЕВ, 17 авг - РИА Новости. Правящая партия Молдавии "Действие и солидарность" решила созвать парламент на чрезвычайное заседание, чтобы утвердить новый состав Конституционного суда, который поможет, если после выборов властям понадобится "коррекция" результатов, заявил экс-генпрокурор, один из лидеров оппозиционного блока "Альтернатива" Александр Стояногло. Депутаты парламента Молдавии в воскресенье соберутся на специальную сессию. В повестке всего один вопрос - утверждение нового состава КС. "Когда рейтинги падают, а план А становится рискованным, включается план Б: проиграл на выборах — реабилитируйся через КС. Так устанавливаются "гарантии" на 28 сентября — на случай, если народ вдруг проголосует "неправильно" и потребуется "коррекция" сверху", - написал Стояногло в своем Telegram-канале. Он отметил, что парламент не собирали ради повышения пенсий, сдерживания инфляции или фермеров, которые просят ввести режим ЧП. "Небольшое напоминание, уважаемая власть: Выборы — это не угроза демократии. Это её краш-тест", - подчеркнул Стояногло. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
