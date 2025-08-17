Молдавская оппозиция заявила, что власти не смогут запугать народ

https://ria.ru/20250817/moldavija-2035878836.html

КИШИНЕВ, 17 авг - РИА Новости. Власти Молдавии в лице партии "Действие и солидарность" не смогут запугать народ, используя полицию, чтобы разогнать мирные протесты граждан, заявила депутат, исполнительный секретарь оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер. Субботняя акция оппозиции в Кишинёве завершилась жестким разгоном участников и разборкой палаточного городка, установленного протестующими. Акция была организована оппозиционным блоком "Победа" против политики президента Майи Санду. Протестующие требовали освобождения политических заключенных и прекращения репрессий против оппозиции. "Накануне ПДС показали всему миру: они не просто не готовы слушать народ, они его боятся. Вместо диалога — полицейские кордоны, вместо закона — произвол, вместо демократии — задержания. Наш мирный протест ещё раз доказал: народ Молдовы сплочён как никогда, и власти не удастся ни запугать, ни обмануть его. Конец ПДС, беззакония и тоталитаризма, коррупции и предательства национальных интересов уже близок", - написала Таубер в своем Telegram-канале. По ее словам, люди все равно вышли на протест, несмотря на все угрозы со стороны властей, поэтому подобные акции уже не остановить. Ранее власти Молдавии усилили меры по ограничению протестной активности, что вызвало недовольство оппозиционных сил и гражданского общества в преддверии президентских выборов. Районный суд Кишинева 5 августа приговорил главу Гагаузии Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

