https://ria.ru/20250817/migranty-2035882424.html

Миронов предложил запретить трудовым мигрантам привозить семьи в Россию

Миронов предложил запретить трудовым мигрантам привозить семьи в Россию - РИА Новости, 17.08.2025

Миронов предложил запретить трудовым мигрантам привозить семьи в Россию

Необходимо запретить трудовым мигрантам привозить свои семьи в Россию, они должны работать в России вахтовым методом, заявил РИА Новости лидер партии... РИА Новости, 17.08.2025

2025-08-17T11:49:00+03:00

2025-08-17T11:49:00+03:00

2025-08-17T15:53:00+03:00

общество

россия

сергей миронов

госдума рф

мигранты

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156346/60/1563466002_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e43630b1e8bca4b11e355a28b279126d.jpg

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Необходимо запретить трудовым мигрантам привозить свои семьи в Россию, они должны работать в России вахтовым методом, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия — За правду", глава думской фракции Сергей Миронов. "Наша партия давно предлагает запретить мигрантам привозить свои семьи в Россию. Они должны работать в нашей стране вахтовым методом: приехал по приглашению работодателя в конкретное место на конкретное время, отработал и уехал", — сказал Миронов. По его словам, данный метод работы позволит решить ряд проблем, в том числе снизить нагрузку на школы и детские сады. "В той ситуации, как сейчас, когда огромное число детей мигрантов уже находится в России, приоритет для поступления в образовательные учреждения, безусловно, должен быть у российских детей, у коренного населения. А тем семьям, которым по тем или иным причинам не хватило места в детском саду, государство должно выплачивать компенсацию в размере прожиточного минимума на ребенка. Наша партия добивается этого много лет, и мы будем снова поднимать этот вопрос в ходе осенней сессии", — заключил он.

https://ria.ru/20250804/gosduma-2033159428.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, сергей миронов, госдума рф, мигранты