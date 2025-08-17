https://ria.ru/20250817/migranty-2035882424.html
Миронов предложил запретить трудовым мигрантам привозить семьи в Россию
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Необходимо запретить трудовым мигрантам привозить свои семьи в Россию, они должны работать в России вахтовым методом, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия — За правду", глава думской фракции Сергей Миронов. "Наша партия давно предлагает запретить мигрантам привозить свои семьи в Россию. Они должны работать в нашей стране вахтовым методом: приехал по приглашению работодателя в конкретное место на конкретное время, отработал и уехал", — сказал Миронов. По его словам, данный метод работы позволит решить ряд проблем, в том числе снизить нагрузку на школы и детские сады. "В той ситуации, как сейчас, когда огромное число детей мигрантов уже находится в России, приоритет для поступления в образовательные учреждения, безусловно, должен быть у российских детей, у коренного населения. А тем семьям, которым по тем или иным причинам не хватило места в детском саду, государство должно выплачивать компенсацию в размере прожиточного минимума на ребенка. Наша партия добивается этого много лет, и мы будем снова поднимать этот вопрос в ходе осенней сессии", — заключил он.
общество, россия, сергей миронов, госдума рф, мигранты
