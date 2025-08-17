https://ria.ru/20250817/mid-2035858399.html

ЮНЕСКО не реагирует на ущерб Курской области, нанесенный ВСУ, заявили в МИД

ЮНЕСКО не реагирует на ущерб Курской области, нанесенный ВСУ, заявили в МИД - РИА Новости, 17.08.2025

ЮНЕСКО не реагирует на ущерб Курской области, нанесенный ВСУ, заявили в МИД

Секретариат ЮНЕСКО не реагирует на ущерб, нанесенный культурному и историческому наследию Курской области боевиками ВСУ, как и в целом не проявляет интереса к... РИА Новости, 17.08.2025

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Секретариат ЮНЕСКО не реагирует на ущерб, нанесенный культурному и историческому наследию Курской области боевиками ВСУ, как и в целом не проявляет интереса к касающимся России вопросам, рассказал РИА Новости директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ, ответственный секретарь комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Александр Алимов. "Давно не видим особого интереса со стороны секретариата ЮНЕСКО к вещам, которые касаются именно Российской Федерации. Эта ситуация нас не радует, она прискорбна и не нова. Складывалась в последние месяцы и даже годы", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о внимании секретариата к последствиям действий ВСУ в Курской области. При этом он отметил, что российская сторона рассчитывает на изменения по этому вопросу после ожидаемого в конце 2025 года избрания нового генерального директора ЮНЕСКО. В 2024 году главный собор Горальского Свято-Николаевского мужского монастыря недалеко от города Суджа Курской области сгорел после обстрелов ВСУ, сообщил тогда РИА Новости настоятель монастыря игумен Питирим. Как рассказали агентству впоследствии военнослужащие группировки войск "Север", боевики киевского режима превратили монастырь в боевую позицию. Помощник начальника управления ФСИН России по Курской области протоиерей Александр Зинченко, окормляющий на фронте бойцов, в мае 2025 года отметил в разговоре с РИА Новости, что ВСУ подвергли обстрелам практически все храмы Суджанского церковного округа. В марте 2025 года под удар с украинской стороны попал краеведческий музей Суджи - памятник архитектуры конца XIX века, о чем проинформировал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Историческое здание было уничтожено. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.

