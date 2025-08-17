Рейтинг@Mail.ru
Житель Курской области погиб из-за атаки ВСУ
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
11:47 17.08.2025 (обновлено: 11:57 17.08.2025)
Житель Курской области погиб из-за атаки ВСУ
В Курской области украинский БПЛА атаковал машину, есть погибший, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. РИА Новости, 17.08.2025
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. В Курской области украинский БПЛА атаковал машину, есть погибший, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн."Сегодня дрон ВСУ атаковал трассу Рыльск — Крупец, по которой ехал гражданский автомобиль. В результате удара, к сожалению, погиб местный житель 1957 года рождения", — написал он в Telegram-канале.Врио главы региона выразил соболезнования семье погибшего. Он призвал местных жителей по возможности не ездить в приграничье на фоне атак ВСУ.В субботу Хинштейн сообщил о гибели двух человек из-за удара БПЛА по авто.После полного освобождения Курской области от украинских боевиков они продолжают атаковать ее территорию. В регионе действует режим контртеррористической операции.
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. В Курской области украинский БПЛА атаковал машину, есть погибший, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
"Сегодня дрон ВСУ атаковал трассу Рыльск — Крупец, по которой ехал гражданский автомобиль. В результате удара, к сожалению, погиб местный житель 1957 года рождения", — написал он в Telegram-канале.
Врио главы региона выразил соболезнования семье погибшего. Он призвал местных жителей по возможности не ездить в приграничье на фоне атак ВСУ.
В субботу Хинштейн сообщил о гибели двух человек из-за удара БПЛА по авто.
После полного освобождения Курской области от украинских боевиков они продолжают атаковать ее территорию. В регионе действует режим контртеррористической операции.
