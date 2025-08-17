https://ria.ru/20250817/kurskaya-2035881569.html

Житель Курской области погиб из-за атаки ВСУ

2025-08-17T11:47:00+03:00

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. В Курской области украинский БПЛА атаковал машину, есть погибший, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн."Сегодня дрон ВСУ атаковал трассу Рыльск — Крупец, по которой ехал гражданский автомобиль. В результате удара, к сожалению, погиб местный житель 1957 года рождения", — написал он в Telegram-канале.Врио главы региона выразил соболезнования семье погибшего. Он призвал местных жителей по возможности не ездить в приграничье на фоне атак ВСУ.В субботу Хинштейн сообщил о гибели двух человек из-за удара БПЛА по авто.После полного освобождения Курской области от украинских боевиков они продолжают атаковать ее территорию. В регионе действует режим контртеррористической операции.

