Житель Курской области погиб из-за атаки ВСУ

В Курской области украинский БПЛА атаковал машину, есть погибший, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. РИА Новости, 17.08.2025
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. В Курской области украинский БПЛА атаковал машину, есть погибший, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн."Сегодня дрон ВСУ атаковал трассу Рыльск — Крупец, по которой ехал гражданский автомобиль. В результате удара, к сожалению, погиб местный житель 1957 года рождения", — написал он в Telegram-канале.Врио главы региона выразил соболезнования семье погибшего. Он призвал местных жителей по возможности не ездить в приграничье на фоне атак ВСУ.В субботу Хинштейн сообщил о гибели двух человек из-за удара БПЛА по авто.После полного освобождения Курской области от украинских боевиков они продолжают атаковать ее территорию. В регионе действует режим контртеррористической операции.
