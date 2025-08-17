Рейтинг@Mail.ru
Фигурант дела о теракте в "Крокусе" получил плату за оружие на карту матери
Теракт в "Крокус Сити Холле"
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
09:26 17.08.2025
Фигурант дела о теракте в "Крокусе" получил плату за оружие на карту матери
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Фигурант дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" Хусен Медов, который переделывал охолощенные автоматы в боевые, получил за реализованное оружие около 500 тысяч рублей на карту своей матери, сообщается в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "За реализованное оружие на карту его матери, о чем та не знала, поступило около 500 тысяч рублей, которые он обналичил и через некоторое время передал Алиеву", - сказано в материалах. Ранее РИА Новости со ссылкой на материалы дела сообщили, что Медов примерно в апреле 2023 года в городе Хасавюрт через интернет приобрел у незнакомого ранее мужчины два охолощенных автомата Калашникова, один в Назрани и в городе Малгобек в одном из оружейных магазинов также купил охолощенный автомат. Из показаний фигуранта следовало, что после переделки оружия он сделал во дворе своего дома несколько выстрелов, тем самым "убедившись в их пригодности для стрельбы боевыми патронами. После чего хранил изготовленное оружие на чердаке своего дома". Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, 1 пропал без вести, всего получили телесные повреждения 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Также к фигурантам заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей. Уголовное дело по существу рассматривает Второй западный окружной военный суд.
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Фигурант дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" Хусен Медов, который переделывал охолощенные автоматы в боевые, получил за реализованное оружие около 500 тысяч рублей на карту своей матери, сообщается в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"За реализованное оружие на карту его матери, о чем та не знала, поступило около 500 тысяч рублей, которые он обналичил и через некоторое время передал Алиеву", - сказано в материалах.
Ранее РИА Новости со ссылкой на материалы дела сообщили, что Медов примерно в апреле 2023 года в городе Хасавюрт через интернет приобрел у незнакомого ранее мужчины два охолощенных автомата Калашникова, один в Назрани и в городе Малгобек в одном из оружейных магазинов также купил охолощенный автомат.
Из показаний фигуранта следовало, что после переделки оружия он сделал во дворе своего дома несколько выстрелов, тем самым "убедившись в их пригодности для стрельбы боевыми патронами. После чего хранил изготовленное оружие на чердаке своего дома".
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, 1 пропал без вести, всего получили телесные повреждения 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Также к фигурантам заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей.
Уголовное дело по существу рассматривает Второй западный окружной военный суд.
