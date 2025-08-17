Рейтинг@Mail.ru
Исполнители теракта в "Крокусе" уничтожили свои мобильные телефоны
03:27 17.08.2025 (обновлено: 03:37 17.08.2025)
Исполнители теракта в "Крокусе" уничтожили свои мобильные телефоны
Исполнители теракта в "Крокусе" уничтожили свои мобильные телефоны
происшествия
красногорск
крокус сити холл
следственный комитет россии (ск рф)
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Исполнители террористического акта в концертном зале "Крокус сити холл" уничтожили свои мобильные телефоны и купили новые за день до совершения преступления, сообщается в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Двадцать первого марта 2024 года, выполняя указания неустановленного лица с псевдонимом "Сайфулло" о максимальной конспирации преступной деятельности, Фаридуни Ш., Рачабализода С.М., Мирзоев Д.Б. и Файзов М.3. уничтожили находящиеся в их распоряжении мобильные телефоны", - сказано в материалах. Уточняется, что при этом "Сайфулло" поручил фигурантам приобрести новые мобильные телефоны, а также ножи бытового назначения с целью их использования в качестве оружия при совершения террористического акта. В тот же день один из исполнителей теракта Шамсидин Фаридуни приобрел в одном из торговых центров Красногорска четыре мобильных телефона и ножи. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, 1 пропал без вести, всего получили телесные повреждения 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Также к фигурантам заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей. Уголовное дело по существу рассматривает Второй западный окружной военный суд.
происшествия, красногорск, крокус сити холл, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красногорск, Крокус Сити Холл, Следственный комитет России (СК РФ)
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Исполнители террористического акта в концертном зале "Крокус сити холл" уничтожили свои мобильные телефоны и купили новые за день до совершения преступления, сообщается в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Двадцать первого марта 2024 года, выполняя указания неустановленного лица с псевдонимом "Сайфулло" о максимальной конспирации преступной деятельности, Фаридуни Ш., Рачабализода С.М., Мирзоев Д.Б. и Файзов М.3. уничтожили находящиеся в их распоряжении мобильные телефоны", - сказано в материалах.
Уточняется, что при этом "Сайфулло" поручил фигурантам приобрести новые мобильные телефоны, а также ножи бытового назначения с целью их использования в качестве оружия при совершения террористического акта.
В тот же день один из исполнителей теракта Шамсидин Фаридуни приобрел в одном из торговых центров Красногорска четыре мобильных телефона и ножи.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, 1 пропал без вести, всего получили телесные повреждения 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Также к фигурантам заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей.
Уголовное дело по существу рассматривает Второй западный окружной военный суд.
