Исполнители теракта в "Крокусе" уничтожили свои мобильные телефоны

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Исполнители террористического акта в концертном зале "Крокус сити холл" уничтожили свои мобильные телефоны и купили новые за день до совершения преступления, сообщается в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Двадцать первого марта 2024 года, выполняя указания неустановленного лица с псевдонимом "Сайфулло" о максимальной конспирации преступной деятельности, Фаридуни Ш., Рачабализода С.М., Мирзоев Д.Б. и Файзов М.3. уничтожили находящиеся в их распоряжении мобильные телефоны", - сказано в материалах. Уточняется, что при этом "Сайфулло" поручил фигурантам приобрести новые мобильные телефоны, а также ножи бытового назначения с целью их использования в качестве оружия при совершения террористического акта. В тот же день один из исполнителей теракта Шамсидин Фаридуни приобрел в одном из торговых центров Красногорска четыре мобильных телефона и ножи. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, 1 пропал без вести, всего получили телесные повреждения 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Также к фигурантам заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей. Уголовное дело по существу рассматривает Второй западный окружной военный суд.

