Рейтинг@Mail.ru
Врач назвал причины возникновения храпа - РИА Новости, 17.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:09 17.08.2025
https://ria.ru/20250817/khrap-2035849809.html
Врач назвал причины возникновения храпа
Врач назвал причины возникновения храпа - РИА Новости, 17.08.2025
Врач назвал причины возникновения храпа
Храп может возникать у людей с маленькой челюстью, искривленной перегородкой носа, насморком, а также с ожирением, рассказал РИА Новости врач-оториноларинголог, РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T03:09:00+03:00
2025-08-17T03:09:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156050/38/1560503874_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_cc8aefdcb06aff5b8e6707ec94042ed9.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Храп может возникать у людей с маленькой челюстью, искривленной перегородкой носа, насморком, а также с ожирением, рассказал РИА Новости врач-оториноларинголог, пластический хирург Владимир Беликов. "Храпом называется хриплый звук, возникающий в носоглотке во время сна. Храп возникает в результате вибрации мягких тканей носоглотки, в частности мягкого нёба, вызванной прохождением воздушного потока. Храп чаще возникает в верхних дыхательных путях, которые уже каким-либо образом изменены - например, это маленькая челюсть, искривленная перегородка носа, насморк, которые вызывают отечность тканей, а также ожирение, увеличенное мягкое нёбо или разросшиеся боковые стенки глотки", - сказал он. Врач отметил, что, как правило, мужчины храпят чаще, чем женщины. Также храп может появляться или же усиливаться с возрастом. "Сам храп может приводить к значительным социальным последствиям, он может быть причиной конфликтов с близкими, родственниками или соседями по комнате", - добавил он. По словам Беликова, храп является симптомом нарушения дыхания во сне. Также храп может сопровождаться и другими неприятными симптомами, такими как частое пробуждение или удушье во сне, одышка, чрезмерная сонливость в дневное время, утренние головные боли.
https://ria.ru/20250729/vrach-2032157298.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156050/38/1560503874_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_2a33b23012173652dbbac7388c11757b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
Врач назвал причины возникновения храпа

Врач Беликов: храп может возникать у людей с искривленной носовой перегородкой

© Depositphotos.com / monkeybusinessМужчина храпит во сне
Мужчина храпит во сне - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© Depositphotos.com / monkeybusiness
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Храп может возникать у людей с маленькой челюстью, искривленной перегородкой носа, насморком, а также с ожирением, рассказал РИА Новости врач-оториноларинголог, пластический хирург Владимир Беликов.
"Храпом называется хриплый звук, возникающий в носоглотке во время сна. Храп возникает в результате вибрации мягких тканей носоглотки, в частности мягкого нёба, вызванной прохождением воздушного потока. Храп чаще возникает в верхних дыхательных путях, которые уже каким-либо образом изменены - например, это маленькая челюсть, искривленная перегородка носа, насморк, которые вызывают отечность тканей, а также ожирение, увеличенное мягкое нёбо или разросшиеся боковые стенки глотки", - сказал он.
Врач отметил, что, как правило, мужчины храпят чаще, чем женщины. Также храп может появляться или же усиливаться с возрастом. "Сам храп может приводить к значительным социальным последствиям, он может быть причиной конфликтов с близкими, родственниками или соседями по комнате", - добавил он.
По словам Беликова, храп является симптомом нарушения дыхания во сне. Также храп может сопровождаться и другими неприятными симптомами, такими как частое пробуждение или удушье во сне, одышка, чрезмерная сонливость в дневное время, утренние головные боли.
Уход за пожилой женщиной - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Врач рассказала, когда нужно задуматься о "здоровом долголетии"
29 июля, 16:14
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала