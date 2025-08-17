В Херсоне прогремели взрывы

https://ria.ru/20250817/kherson-2035868191.html

Взрывы прогремели в воскресенье в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 17.08.2025

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в воскресенье в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Херсоне слышны взрывы", - говорится публикации Telegram-канала "Общественного". Официальной информации о взрывах не поступало. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает легитимность референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

ru-RU

