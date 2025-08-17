В Приморье назвали причину пожара на катере
СК: частный катер загорелся в Приморье из-за неосторожного обращения с огнем
© Фото : соцсетиКатер загорелся в бухте в Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 17 авг – РИА Новости. Частный катер, на борту которого были четыре человека, загорелся в Приморье из-за неосторожного обращения с огнём, сообщили РИА Новости в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
В воскресенье в соцсетях распространились фото и видео горящего катера: внутри было видно пламя, чёрные клубы дыма. Сообщалось, что инцидент произошёл в Хасанском округе Приморья, в бухте Миноносок. Утверждалось, что люди прыгали в воду, чтобы спастись от огня. В Дальневосточной транспортной прокуратуре сообщили РИА Новости, что катер загорелся в бухте в Приморье, информация о пострадавших выясняется, судно затонуло. Приморская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего. В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ уточнили РИА Новости, что загорелся частный катер, на борту были четыре человека. Самостоятельно пожар потушить не смогли, поэтому эвакуировались на другую лодку. В результате пожара никто не пострадал, в медпомощи люди не нуждались.
"(Катер загорелся - ред.) из-за неосторожного обращения с огнём", - сообщил собеседник агентства.
