Рейтинг@Mail.ru
В Приморье назвали причину пожара на катере - РИА Новости, 17.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:14 17.08.2025
https://ria.ru/20250817/kater-2035893961.html
В Приморье назвали причину пожара на катере
В Приморье назвали причину пожара на катере - РИА Новости, 17.08.2025
В Приморье назвали причину пожара на катере
Частный катер, на борту которого были четыре человека, загорелся в Приморье из-за неосторожного обращения с огнём, сообщили РИА Новости в Восточном... РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T13:14:00+03:00
2025-08-17T13:14:00+03:00
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
дальневосточная транспортная прокуратура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035892410_0:471:960:1011_1920x0_80_0_0_00d63c1f2f87e3494b8467ac946cdba7.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 17 авг – РИА Новости. Частный катер, на борту которого были четыре человека, загорелся в Приморье из-за неосторожного обращения с огнём, сообщили РИА Новости в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ. В воскресенье в соцсетях распространились фото и видео горящего катера: внутри было видно пламя, чёрные клубы дыма. Сообщалось, что инцидент произошёл в Хасанском округе Приморья, в бухте Миноносок. Утверждалось, что люди прыгали в воду, чтобы спастись от огня. В Дальневосточной транспортной прокуратуре сообщили РИА Новости, что катер загорелся в бухте в Приморье, информация о пострадавших выясняется, судно затонуло. Приморская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего. В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ уточнили РИА Новости, что загорелся частный катер, на борту были четыре человека. Самостоятельно пожар потушить не смогли, поэтому эвакуировались на другую лодку. В результате пожара никто не пострадал, в медпомощи люди не нуждались. "(Катер загорелся - ред.) из-за неосторожного обращения с огнём", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250816/sudno-2035759483.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035892410_0:481:960:1201_1920x0_80_0_0_9a91693d6f9921d1c27f090ad6ae362b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), дальневосточная транспортная прокуратура
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Дальневосточная транспортная прокуратура
В Приморье назвали причину пожара на катере

СК: частный катер загорелся в Приморье из-за неосторожного обращения с огнем

© Фото : соцсетиКатер загорелся в бухте в Приморье
Катер загорелся в бухте в Приморье - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© Фото : соцсети
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 17 авг – РИА Новости. Частный катер, на борту которого были четыре человека, загорелся в Приморье из-за неосторожного обращения с огнём, сообщили РИА Новости в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
В воскресенье в соцсетях распространились фото и видео горящего катера: внутри было видно пламя, чёрные клубы дыма. Сообщалось, что инцидент произошёл в Хасанском округе Приморья, в бухте Миноносок. Утверждалось, что люди прыгали в воду, чтобы спастись от огня. В Дальневосточной транспортной прокуратуре сообщили РИА Новости, что катер загорелся в бухте в Приморье, информация о пострадавших выясняется, судно затонуло. Приморская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего. В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ уточнили РИА Новости, что загорелся частный катер, на борту были четыре человека. Самостоятельно пожар потушить не смогли, поэтому эвакуировались на другую лодку. В результате пожара никто не пострадал, в медпомощи люди не нуждались.
"(Катер загорелся - ред.) из-за неосторожного обращения с огнём", - сообщил собеседник агентства.
Пожар на судне на Волге в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
На Волге в Саратовской области сгорело судно с пассажирами на борту
16 августа, 11:05
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Дальневосточная транспортная прокуратура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала