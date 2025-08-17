https://ria.ru/20250817/kater-2035893961.html

В Приморье назвали причину пожара на катере

В Приморье назвали причину пожара на катере - РИА Новости, 17.08.2025

В Приморье назвали причину пожара на катере

Частный катер, на борту которого были четыре человека, загорелся в Приморье из-за неосторожного обращения с огнём, сообщили РИА Новости в Восточном... РИА Новости, 17.08.2025

2025-08-17T13:14:00+03:00

2025-08-17T13:14:00+03:00

2025-08-17T13:14:00+03:00

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

дальневосточная транспортная прокуратура

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035892410_0:471:960:1011_1920x0_80_0_0_00d63c1f2f87e3494b8467ac946cdba7.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 17 авг – РИА Новости. Частный катер, на борту которого были четыре человека, загорелся в Приморье из-за неосторожного обращения с огнём, сообщили РИА Новости в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ. В воскресенье в соцсетях распространились фото и видео горящего катера: внутри было видно пламя, чёрные клубы дыма. Сообщалось, что инцидент произошёл в Хасанском округе Приморья, в бухте Миноносок. Утверждалось, что люди прыгали в воду, чтобы спастись от огня. В Дальневосточной транспортной прокуратуре сообщили РИА Новости, что катер загорелся в бухте в Приморье, информация о пострадавших выясняется, судно затонуло. Приморская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего. В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ уточнили РИА Новости, что загорелся частный катер, на борту были четыре человека. Самостоятельно пожар потушить не смогли, поэтому эвакуировались на другую лодку. В результате пожара никто не пострадал, в медпомощи люди не нуждались. "(Катер загорелся - ред.) из-за неосторожного обращения с огнём", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250816/sudno-2035759483.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), дальневосточная транспортная прокуратура