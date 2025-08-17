https://ria.ru/20250817/kater-2035890615.html

Появились подробности пожара на катере в Приморье

Появились подробности пожара на катере в Приморье - РИА Новости, 17.08.2025

Появились подробности пожара на катере в Приморье

Четыре человека были на горевшем частном катере в бухте в Приморье, в результате пожара пострадавших нет, сообщили РИА Новости в Восточном межрегиональном... РИА Новости, 17.08.2025

2025-08-17T12:51:00+03:00

2025-08-17T12:51:00+03:00

2025-08-17T14:13:00+03:00

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

дальневосточная транспортная прокуратура

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035892410_0:471:960:1011_1920x0_80_0_0_00d63c1f2f87e3494b8467ac946cdba7.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 17 авг – РИА Новости. Четыре человека были на горевшем частном катере в бухте в Приморье, в результате пожара пострадавших нет, сообщили РИА Новости в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ. Ранее в соцсетях распространились фото горящего катера: внутри было видно пламя, чёрные клубы дыма. Утверждалось, что инцидент произошёл в Хасанском округе Приморья, в бухте Миноносок. Утверждалось, что люди прыгали в воду, чтобы спастись от огня. В Дальневосточной транспортной прокуратуре сообщили РИА Новости, что катер загорелся в бухте в Приморье, информация о пострадавших выясняется, судно затонуло. Приморская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего. "Загорелся частный катер, (на борту - ред.) были четыре человека. В помощи не нуждались, отказались от эвакуации. В силу того, что сами не смогли потушить (пожар - ред.) , самостоятельно эвакуировались на другой лодке. Пострадавших нет, оснований для проверки на данный момент не имеется", - сообщил собеседник агентства.Дальневосточная транспортная прокуратура в своём Тelegram-канале уточнила, что это был прогулочный катер, он загорелся около 17.00 (10.00 мск) в воскресенье в акватории Японского моря в бухте Миноносок в Приморье.

https://ria.ru/20250816/sudno-2035759483.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), дальневосточная транспортная прокуратура