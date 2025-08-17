Появились подробности пожара на катере в Приморье
На загоревшемся в бухте в Приморье частном катере находились 4 человека
© Фото : соцсетиКатер загорелся в бухте в Приморье
© Фото : соцсети
ВЛАДИВОСТОК, 17 авг – РИА Новости. Четыре человека были на горевшем частном катере в бухте в Приморье, в результате пожара пострадавших нет, сообщили РИА Новости в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
Ранее в соцсетях распространились фото горящего катера: внутри было видно пламя, чёрные клубы дыма. Утверждалось, что инцидент произошёл в Хасанском округе Приморья, в бухте Миноносок. Утверждалось, что люди прыгали в воду, чтобы спастись от огня. В Дальневосточной транспортной прокуратуре сообщили РИА Новости, что катер загорелся в бухте в Приморье, информация о пострадавших выясняется, судно затонуло. Приморская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего.
"Загорелся частный катер, (на борту - ред.) были четыре человека. В помощи не нуждались, отказались от эвакуации. В силу того, что сами не смогли потушить (пожар - ред.) , самостоятельно эвакуировались на другой лодке. Пострадавших нет, оснований для проверки на данный момент не имеется", - сообщил собеседник агентства.
Дальневосточная транспортная прокуратура в своём Тelegram-канале уточнила, что это был прогулочный катер, он загорелся около 17.00 (10.00 мск) в воскресенье в акватории Японского моря в бухте Миноносок в Приморье.
