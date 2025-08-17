https://ria.ru/20250817/kater-2035889173.html

В Приморье загорелся катер в бухте

В Приморье загорелся катер в бухте

В Приморье загорелся катер в бухте

Катер загорелся в бухте в Приморье, информация о пострадавших выясняется, судно затонуло, сообщили РИА Новости в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

ВЛАДИВОСТОК, 17 авг – РИА Новости. Катер загорелся в бухте в Приморье, информация о пострадавших выясняется, судно затонуло, сообщили РИА Новости в Дальневосточной транспортной прокуратуре. Ранее в соцсетях распространились фото горящего катера: внутри было видно пламя, чёрные клубы дыма. Утверждалось, что инцидент произошёл в Хасанском округе Приморья, в бухте Миноносок. Также утверждалось, что люди прыгали в воду, чтобы спастись от огня. "Катер загорелся в бухте в Хасанском округе Приморья, информация о пострадавших выясняется, судно затонуло. Приморская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего", - сообщил собеседник агентства.

