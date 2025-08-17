Рейтинг@Mail.ru
В Канаде призвали бастующих сотрудников вернуться к работе
01:30 17.08.2025
В Канаде призвали бастующих сотрудников вернуться к работе
В Канаде призвали бастующих сотрудников вернуться к работе - РИА Новости, 17.08.2025
В Канаде призвали бастующих сотрудников вернуться к работе
в мире
канада
air canada
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Министр труда Канады Пэтти Хайду приказала бастующим сотрудникам канадской авиакомпании Air Canada вернуться к своим обязанностям и возобновить рейсы, а также инициировала арбитражное разбирательство между авиаперевозчиком и профсоюзом, в котором состоят бастующие. Ранее сотрудники Air Canada, входящие в профсоюз работников государственного сектора в Канаде (CUPE), направили авиакомпании уведомление о 72-часовой забастовке. Сотрудники авиаперевозчика заявляют, что Air Canada, в частности, "отказывается повышать заработную плату бортпроводников до уровня отраслевых стандартов, инфляции или даже минимального размера оплаты труда, установленного на федеральном уровне". Сама организация после начала забастовки в субботу сообщила о приостановке выполнения всех своих рейсов, что затронет около 130 тысяч пассажиров. "Как министр труда, я воспользовалась своими полномочиями согласно трудовому законодательству и отдала указ совету по трудовым спорам приказать сторонам конфликта возобновить и продолжить (выполнение - ред.) своих операций и обязанностей... Стороны конфликта месяцами пытались договориться. У них была поддержка федеральной службы посредничества, и они не смогли добиться результата. Арбитраж - это самый надежный способ завершить эту историю для канадцев", - объявила Хайду, слова которой привел телеканал CBC. Как отметил канал, решение арбитражного суда будет иметь обязательную силу. CBC также напомнил, что переговоры между профсоюзом и авиакомпанией идут уже примерно восемь месяцев, но до сих пор ни к чему не привели.
в мире, канада, air canada
В мире, Канада, Air Canada
В Канаде призвали бастующих сотрудников вернуться к работе

Минтруд Канады приказал бастующим сотрудникам Air Canada вернуться к работе

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Министр труда Канады Пэтти Хайду приказала бастующим сотрудникам канадской авиакомпании Air Canada вернуться к своим обязанностям и возобновить рейсы, а также инициировала арбитражное разбирательство между авиаперевозчиком и профсоюзом, в котором состоят бастующие.
Ранее сотрудники Air Canada, входящие в профсоюз работников государственного сектора в Канаде (CUPE), направили авиакомпании уведомление о 72-часовой забастовке. Сотрудники авиаперевозчика заявляют, что Air Canada, в частности, "отказывается повышать заработную плату бортпроводников до уровня отраслевых стандартов, инфляции или даже минимального размера оплаты труда, установленного на федеральном уровне". Сама организация после начала забастовки в субботу сообщила о приостановке выполнения всех своих рейсов, что затронет около 130 тысяч пассажиров.
"Как министр труда, я воспользовалась своими полномочиями согласно трудовому законодательству и отдала указ совету по трудовым спорам приказать сторонам конфликта возобновить и продолжить (выполнение - ред.) своих операций и обязанностей... Стороны конфликта месяцами пытались договориться. У них была поддержка федеральной службы посредничества, и они не смогли добиться результата. Арбитраж - это самый надежный способ завершить эту историю для канадцев", - объявила Хайду, слова которой привел телеканал CBC.
Как отметил канал, решение арбитражного суда будет иметь обязательную силу. CBC также напомнил, что переговоры между профсоюзом и авиакомпанией идут уже примерно восемь месяцев, но до сих пор ни к чему не привели.
