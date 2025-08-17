https://ria.ru/20250817/kamchatka-2035849153.html

На Камчатке за сутки произошло 38 афтершоков

П.-КАМЧАТСКИЙ, 17 авг - РИА Новости. Тридцать восемь повторных подземных толчков магнитудой от 3,7 до 5,2 зарегистрированы за последние сутки на Камчатке, сообщило ГУ МЧС России по Камчатскому краю. "За сутки произошли 38 афтершоков магнитудой от 3,7 до 5.2", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального главка министерства. Ведомство добавило, что в пунктах временного размещения в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске находятся 17 человек, включая пятерых детей. С пострадавшими работают психологи МЧС, утонил главк. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8, в связи с чем в Камчатском крае с 14 августа ввели режим ЧС. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Как отмечали сейсмологи, интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижалась. Однако в пятницу было зафиксировано 50 подземных толчков, один из которых, магнитудой 6,5 в эпицентре, в населенных пунктах полуострова ощущался до пяти баллов.

