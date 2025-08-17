Рейтинг@Mail.ru
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6 - РИА Новости, 17.08.2025
00:58 17.08.2025
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6
в мире
япония
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали у берегов Японии, сообщает геологическая служба США (USGS). По данным службы, подземные толчки были зафиксированы в 00.13 мск у восточного побережья острова Кюсю, очаг залегал на глубине в 26,7 километра. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
япония
в мире, япония
В мире, Япония
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали у берегов Японии, сообщает геологическая служба США (USGS).
По данным службы, подземные толчки были зафиксированы в 00.13 мск у восточного побережья острова Кюсю, очаг залегал на глубине в 26,7 километра.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
