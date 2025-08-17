https://ria.ru/20250817/japonija-2035842994.html
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6 - РИА Новости, 17.08.2025
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали у берегов Японии, сообщает геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 17.08.2025
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали у берегов Японии, сообщает геологическая служба США (USGS). По данным службы, подземные толчки были зафиксированы в 00.13 мск у восточного побережья острова Кюсю, очаг залегал на глубине в 26,7 километра. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
