В Израиле арестовали 38 человек на протестах в поддержку заложников в Газе

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 авг - РИА Новости. Полиция Израиля с утра воскресенья арестовала 38 человек за нарушение общественного порядка в ходе массовых демонстраций, проходящих по всей стране с требованием прекращения войны в секторе Газа и немедленного заключения сделки по освобождению заложников, сообщила пресс-служба полиции. "Полиция Израиля продолжает защищать право на законный протест, одновременно принимая решительные меры против противоправного поведения. С сегодняшнего утра по всей стране были арестованы 38 человек за нарушение общественного порядка и создание угрозы общественной безопасности", - говорится в сообщении. В воскресенье утром тысячи протестующих вышли на улицы в различных районах Израиля в рамках всеобщей забастовки, объявленной семьями погибших на войне и родственниками заложников, которые уже почти два года удерживаются в секторе Газа. Демонстрации сопровождались перекрытиями автомагистралей, сжиганием покрышек, блокировкой железнодорожных путей и другими нарушениями общественного порядка. По израильским официальным данным, радикалы в секторе Газа продолжают удерживать 50 заложников, 20 из которых живы. В ходе различных гуманитарных усилий и специальных операций из палестинского анклава удалось вызволить более 200 заложников, который были похищены 7 октября 2023 года. Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что Израиль намерен установить контроль над всей территорией сектора Газа для того, чтобы обеспечить периметр безопасности и впоследствии передать сектор под контроль нового "гражданского правительства". В то же время, по его словам, Израиль не планирует удерживать контроль над сектором Газа, целью операции является установление "периметра безопасности". Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.

