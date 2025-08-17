https://ria.ru/20250817/izrail-2035925304.html
Израиль сообщил о перехвате ракеты, запущенной из Йемена
ТЕЛЬ-АВИВ, 17 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье сообщила о перехвате ракеты, запущенной йеменским движением "Ансар Алла" (хуситы), перед этим в центральной части страны сработали сирены воздушной тревоги. "После сирен тревоги, активированных некоторое время назад в нескольких районах Израиля, была перехвачена ракета, запущенная из Йемена. Сирены были активированы в соответствии с протоколом", - говорится в сообщении ЦАХАЛ. Ранее в воскресенье Израиль атаковал энергетический объект в глубине йеменской территории, который использовался хуситами. Хуситы с конца 2023 года выпустили по Израилю сотни баллистических ракет и беспилотников. Свои атаки движение оправдывает солидарностью с палестинцами в секторе Газа, где продолжается израильская военная операция. Большинство этих атак были предотвращены средствами противоракетной обороны, однако были зафиксированы и попадания по территории Израиля. Израильские ВВС в ответ провели несколько масштабных воздушных операций против объектов хуситов в Йемене, включая порты, электростанции, заводы и аэропорт Саны.
