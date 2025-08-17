Рейтинг@Mail.ru
Израиль сообщил о перехвате ракеты, запущенной из Йемена - РИА Новости, 17.08.2025
16:33 17.08.2025
Израиль сообщил о перехвате ракеты, запущенной из Йемена
в мире
израиль
йемен
сана
ансар алла
ТЕЛЬ-АВИВ, 17 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье сообщила о перехвате ракеты, запущенной йеменским движением "Ансар Алла" (хуситы), перед этим в центральной части страны сработали сирены воздушной тревоги. "После сирен тревоги, активированных некоторое время назад в нескольких районах Израиля, была перехвачена ракета, запущенная из Йемена. Сирены были активированы в соответствии с протоколом", - говорится в сообщении ЦАХАЛ. Ранее в воскресенье Израиль атаковал энергетический объект в глубине йеменской территории, который использовался хуситами. Хуситы с конца 2023 года выпустили по Израилю сотни баллистических ракет и беспилотников. Свои атаки движение оправдывает солидарностью с палестинцами в секторе Газа, где продолжается израильская военная операция. Большинство этих атак были предотвращены средствами противоракетной обороны, однако были зафиксированы и попадания по территории Израиля. Израильские ВВС в ответ провели несколько масштабных воздушных операций против объектов хуситов в Йемене, включая порты, электростанции, заводы и аэропорт Саны.
израиль
йемен
сана
в мире, израиль, йемен, сана, ансар алла
В мире, Израиль, Йемен, Сана, Ансар Алла
ТЕЛЬ-АВИВ, 17 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье сообщила о перехвате ракеты, запущенной йеменским движением "Ансар Алла" (хуситы), перед этим в центральной части страны сработали сирены воздушной тревоги.
"После сирен тревоги, активированных некоторое время назад в нескольких районах Израиля, была перехвачена ракета, запущенная из Йемена. Сирены были активированы в соответствии с протоколом", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.
Ранее в воскресенье Израиль атаковал энергетический объект в глубине йеменской территории, который использовался хуситами.
Хуситы с конца 2023 года выпустили по Израилю сотни баллистических ракет и беспилотников. Свои атаки движение оправдывает солидарностью с палестинцами в секторе Газа, где продолжается израильская военная операция. Большинство этих атак были предотвращены средствами противоракетной обороны, однако были зафиксированы и попадания по территории Израиля. Израильские ВВС в ответ провели несколько масштабных воздушных операций против объектов хуситов в Йемене, включая порты, электростанции, заводы и аэропорт Саны.
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Израиль заявил о переходе к следующей фазе операции против ХАМАС в Газе
Заголовок открываемого материала