"Деловая Россия" предложила повысить конкурентоспособность инвалидов
03:24 17.08.2025 (обновлено: 04:33 17.08.2025)
"Деловая Россия" предложила повысить конкурентоспособность инвалидов
общество
деловая россия
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Повысить конкурентоспособность инвалидов на рынке труда можно, включив в национальный проект "Кадры" адаптированные программы бесплатного профессионального обучения по востребованным на рынке труда профессиям, заявила РИА Новости заместитель председателя, руководитель исполкома "Деловой России" Нонна Каграманян. "Да, уровень образования среди инвалидов на самом деле невысок", - сказала она. "Конкретно, по официальным данным, это выглядит так. Лишь 13,3% из них имеют высшее образование, 40% – среднее профессиональное образование, 22,8% – среднее общее образование, 6,3% – не имеют основного общего образования", - добавила собеседница агентства. По ее словам, для повышения конкурентоспособности инвалидов на рынке труда "Деловая Россия" предлагает рассмотреть ряд мер. "Возможность бюджетного софинансирования, внедрения во всех регионах страны практики дуального обучения инвалидов, а также включения в национальный проект "Кадры" программ бесплатного профессионального обучения, адаптированных с учетом нозологий (конкретных заболеваний), по востребованным на рынке труда профессиям", - подчеркнула Каграманян.
Новости
общество, деловая россия
Общество, Деловая Россия
Опознавательный знак "Инвалид" под стеклом автомобиля в Москве
