https://ria.ru/20250817/invalidy-2035850109.html
"Деловая Россия" предложила повысить конкурентоспособность инвалидов
"Деловая Россия" предложила повысить конкурентоспособность инвалидов - РИА Новости, 17.08.2025
"Деловая Россия" предложила повысить конкурентоспособность инвалидов
Повысить конкурентоспособность инвалидов на рынке труда можно, включив в национальный проект "Кадры" адаптированные программы бесплатного профессионального... РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T03:24:00+03:00
2025-08-17T03:24:00+03:00
2025-08-17T04:33:00+03:00
общество
деловая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795813055_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_76eba7d4da796d2135c052c45931c92b.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Повысить конкурентоспособность инвалидов на рынке труда можно, включив в национальный проект "Кадры" адаптированные программы бесплатного профессионального обучения по востребованным на рынке труда профессиям, заявила РИА Новости заместитель председателя, руководитель исполкома "Деловой России" Нонна Каграманян. "Да, уровень образования среди инвалидов на самом деле невысок", - сказала она. "Конкретно, по официальным данным, это выглядит так. Лишь 13,3% из них имеют высшее образование, 40% – среднее профессиональное образование, 22,8% – среднее общее образование, 6,3% – не имеют основного общего образования", - добавила собеседница агентства. По ее словам, для повышения конкурентоспособности инвалидов на рынке труда "Деловая Россия" предлагает рассмотреть ряд мер. "Возможность бюджетного софинансирования, внедрения во всех регионах страны практики дуального обучения инвалидов, а также включения в национальный проект "Кадры" программ бесплатного профессионального обучения, адаптированных с учетом нозологий (конкретных заболеваний), по востребованным на рынке труда профессиям", - подчеркнула Каграманян.
https://ria.ru/20250528/putin-2019662390.html
https://ria.ru/20250817/pensiya-2035839659.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795813055_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_775ac7bec08b957214ae97ea3601fcc5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, деловая россия
"Деловая Россия" предложила повысить конкурентоспособность инвалидов
В "Деловой России" рассказали, как повысить конкурентоспособность инвалидов
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Повысить конкурентоспособность инвалидов на рынке труда можно, включив в национальный проект "Кадры" адаптированные программы бесплатного профессионального обучения по востребованным на рынке труда профессиям, заявила РИА Новости заместитель председателя, руководитель исполкома "Деловой России" Нонна Каграманян.
"Да, уровень образования среди инвалидов на самом деле невысок", - сказала она.
"Конкретно, по официальным данным, это выглядит так. Лишь 13,3% из них имеют высшее образование, 40% – среднее профессиональное образование, 22,8% – среднее общее образование, 6,3% – не имеют основного общего образования", - добавила собеседница агентства.
По ее словам, для повышения конкурентоспособности инвалидов на рынке труда "Деловая Россия
" предлагает рассмотреть ряд мер.
"Возможность бюджетного софинансирования, внедрения во всех регионах страны практики дуального обучения инвалидов, а также включения в национальный проект "Кадры" программ бесплатного профессионального обучения, адаптированных с учетом нозологий (конкретных заболеваний), по востребованным на рынке труда профессиям", - подчеркнула Каграманян.