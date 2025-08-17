https://ria.ru/20250817/intervidenie-2035852486.html
Конкурс "Интервидение" покажут на Кубе
Конкурс "Интервидение" покажут на Кубе
Конкурс "Интервидение" покажут на Кубе
Конкурс "Интервидение" будут транслировать на кубинском телевидении, рассказала РИА Новости глава Кубинского института музыки Индира Фахардо.
ГАВАНА, 17 авг - РИА Новости. Конкурс "Интервидение" будут транслировать на кубинском телевидении, рассказала РИА Новости глава Кубинского института музыки Индира Фахардо. "Конкурс покажут на российском ТВ, а также на кубинском телевидении с задержкой в несколько часов", - сообщила собеседница агентства. Она уточнила, что взаимодействие Института общественной информации и коммуникации Кубы с оргкомитетом конкурса, благодаря которому кубинцы смогут насладиться "Интервидением", является свидетельством тесных партнерских связей между Гаваной и Москвой. В августе кубинская певица Сулема Иглесиас Саласар рассказала РИА Новости, что исполнит на конкурсе "Интервидение" песню Guaguancó ("Гуагуанко"). Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
