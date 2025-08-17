Конкурс "Интервидение" покажут на Кубе

https://ria.ru/20250817/intervidenie-2035852486.html

ГАВАНА, 17 авг - РИА Новости. Конкурс "Интервидение" будут транслировать на кубинском телевидении, рассказала РИА Новости глава Кубинского института музыки Индира Фахардо. "Конкурс покажут на российском ТВ, а также на кубинском телевидении с задержкой в несколько часов", - сообщила собеседница агентства. Она уточнила, что взаимодействие Института общественной информации и коммуникации Кубы с оргкомитетом конкурса, благодаря которому кубинцы смогут насладиться "Интервидением", является свидетельством тесных партнерских связей между Гаваной и Москвой. В августе кубинская певица Сулема Иглесиас Саласар рассказала РИА Новости, что исполнит на конкурсе "Интервидение" песню Guaguancó ("Гуагуанко"). Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

