В Индонезии помнят поддержку СССР, рассказал посол России - РИА Новости, 17.08.2025
03:40 17.08.2025
В Индонезии помнят поддержку СССР, рассказал посол России
индонезия
ссср
россия
сергей толченов
ДЖАКАРТА, 17 авг — РИА Новости. Индонезийцы помнят поддержку СССР в обретении независимости, заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов в интервью РИА Новости, приуроченном к 80-й годовщине обретения Индонезией независимости. "Семнадцатого августа в Индонезии широко отмечают одну из самых важных исторических дат для народа этой страны. В этот день 80 лет назад первый Президент Индонезии Сукарно провозгласил независимость и свободу молодой республики от колониального правления Нидерландов. С момента становления нового государства тогдашний СССР начал оказывать помощь молодой республике, в том числе и на международной арене", - рассказал дипломат. Толченов подчеркнул, что именно СССР стал "первым государством, которое отстаивало права Индонезии, открыто осуждая действия западных стран". "В памяти индонезийцев до сих пор осталась разноплановая помощь нашей страны государственному и экономическому становлению независимой Индонезии", - подчеркнул глава российской дипмиссии. Он привел в пример помощь советского народа в развитии инфраструктуры Индонезии, а также в наращивании военно-технического потенциала страны. Семнадцатого августа 1945 года первый президент Индонезии Сукарно и вице-президент Хатта зачитали декларацию независимости, ознаменовав начало освобождения архипелага от голландского колониального господства и японской военной оккупации. Путь к независимости был отмечен десятилетиями антиколониальной борьбы. Индонезийский народ противостоял голландской Ост-Индской компании и колониальной администрации, которые веками эксплуатировали природные богатства архипелага и его жителей. В XX веке борьба усилилась: национальное движение опиралось на идеи самоопределения, равенства и свободы, вдохновляясь глобальными процессами деколонизации. Сегодня День независимости отмечается как главный национальный праздник, наполненный антиколониальным смыслом. Он символизирует победу народа над империализмом и утверждает право Индонезии самостоятельно решать свою судьбу. В 2025 году День независимости Индонезия празднует в знаменательный 80-й раз.
индонезия
ссср
россия
индонезия, ссср, россия, сергей толченов
Индонезия, СССР, Россия, Сергей Толченов
ДЖАКАРТА, 17 авг — РИА Новости. Индонезийцы помнят поддержку СССР в обретении независимости, заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов в интервью РИА Новости, приуроченном к 80-й годовщине обретения Индонезией независимости.
"Семнадцатого августа в Индонезии широко отмечают одну из самых важных исторических дат для народа этой страны. В этот день 80 лет назад первый Президент Индонезии Сукарно провозгласил независимость и свободу молодой республики от колониального правления Нидерландов. С момента становления нового государства тогдашний СССР начал оказывать помощь молодой республике, в том числе и на международной арене", - рассказал дипломат.
Толченов подчеркнул, что именно СССР стал "первым государством, которое отстаивало права Индонезии, открыто осуждая действия западных стран".
"В памяти индонезийцев до сих пор осталась разноплановая помощь нашей страны государственному и экономическому становлению независимой Индонезии", - подчеркнул глава российской дипмиссии. Он привел в пример помощь советского народа в развитии инфраструктуры Индонезии, а также в наращивании военно-технического потенциала страны.
Семнадцатого августа 1945 года первый президент Индонезии Сукарно и вице-президент Хатта зачитали декларацию независимости, ознаменовав начало освобождения архипелага от голландского колониального господства и японской военной оккупации. Путь к независимости был отмечен десятилетиями антиколониальной борьбы. Индонезийский народ противостоял голландской Ост-Индской компании и колониальной администрации, которые веками эксплуатировали природные богатства архипелага и его жителей. В XX веке борьба усилилась: национальное движение опиралось на идеи самоопределения, равенства и свободы, вдохновляясь глобальными процессами деколонизации.
Сегодня День независимости отмечается как главный национальный праздник, наполненный антиколониальным смыслом. Он символизирует победу народа над империализмом и утверждает право Индонезии самостоятельно решать свою судьбу. В 2025 году День независимости Индонезия празднует в знаменательный 80-й раз.
ИндонезияСССРРоссияСергей Толченов
 
 
