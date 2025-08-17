Рейтинг@Mail.ru
Посол Индонезии заявил, что страна была бы рада приезду Путина - РИА Новости, 17.08.2025
15:01 17.08.2025
Посол Индонезии заявил, что страна была бы рада приезду Путина
в мире
индонезия
россия
москва
владимир путин
прабово субианто
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Индонезия была бы рада приезду президента России Владимира Путина, когда время позволит это, открыта к его встрече с лидером страны Прабово Субианто, рассказал РИА Новости индонезийский посол в Москве Жозе Антонио Морато Тавареш. "Мы рады приветствовать президента Путина в Индонезии, когда время позволит. Он бывал у нас раньше, и открыта возможность встречи двух лидеров - не только при приезде нашего президента в Россию, но и при визите президента Путина в Индонезию", - сказал дипломат агентству на полях празднования 80-летия независимости Индонезии в Москве. Президент Индонезии стал одним из главных гостей и ключевым спикером на ПМЭФ-2025, он также провел переговоры с российским коллегой. Президент РФ высоко их оценил и заявил, что этот визит послужит дальнейшему укреплению всего комплекса партнёрства.
в мире, индонезия, россия, москва, владимир путин, прабово субианто
В мире, Индонезия, Россия, Москва, Владимир Путин, Прабово Субианто
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Индонезия была бы рада приезду президента России Владимира Путина, когда время позволит это, открыта к его встрече с лидером страны Прабово Субианто, рассказал РИА Новости индонезийский посол в Москве Жозе Антонио Морато Тавареш.
"Мы рады приветствовать президента Путина в Индонезии, когда время позволит. Он бывал у нас раньше, и открыта возможность встречи двух лидеров - не только при приезде нашего президента в Россию, но и при визите президента Путина в Индонезию", - сказал дипломат агентству на полях празднования 80-летия независимости Индонезии в Москве.
Президент Индонезии стал одним из главных гостей и ключевым спикером на ПМЭФ-2025, он также провел переговоры с российским коллегой. Президент РФ высоко их оценил и заявил, что этот визит послужит дальнейшему укреплению всего комплекса партнёрства.
Президент Индонезии рассказал о значении вступления в БРИКС
15 августа, 14:29
Президент Индонезии рассказал о значении вступления в БРИКС
