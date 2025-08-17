https://ria.ru/20250817/indonezija-2035908667.html

Посол Индонезии заявил, что страна была бы рада приезду Путина

Посол Индонезии заявил, что страна была бы рада приезду Путина - РИА Новости, 17.08.2025

Посол Индонезии заявил, что страна была бы рада приезду Путина

Индонезия была бы рада приезду президента России Владимира Путина, когда время позволит это, открыта к его встрече с лидером страны Прабово Субианто, рассказал... РИА Новости, 17.08.2025

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Индонезия была бы рада приезду президента России Владимира Путина, когда время позволит это, открыта к его встрече с лидером страны Прабово Субианто, рассказал РИА Новости индонезийский посол в Москве Жозе Антонио Морато Тавареш. "Мы рады приветствовать президента Путина в Индонезии, когда время позволит. Он бывал у нас раньше, и открыта возможность встречи двух лидеров - не только при приезде нашего президента в Россию, но и при визите президента Путина в Индонезию", - сказал дипломат агентству на полях празднования 80-летия независимости Индонезии в Москве. Президент Индонезии стал одним из главных гостей и ключевым спикером на ПМЭФ-2025, он также провел переговоры с российским коллегой. Президент РФ высоко их оценил и заявил, что этот визит послужит дальнейшему укреплению всего комплекса партнёрства.

