https://ria.ru/20250817/indonezija-2035883042.html

В посольстве Индонезии в Москве отметили 80-летие независимости страны

В посольстве Индонезии в Москве отметили 80-летие независимости страны - РИА Новости, 17.08.2025

В посольстве Индонезии в Москве отметили 80-летие независимости страны

Торжественная церемония в честь 80-летия независимости Индонезии прошла в посольстве страны в Москве с участием российских и индонезийских гостей, передает... РИА Новости, 17.08.2025

2025-08-17T11:52:00+03:00

2025-08-17T11:52:00+03:00

2025-08-17T11:52:00+03:00

индонезия

россия

прабово субианто

москва

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035884946_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cc4b035e142a8c3b317f67e5a3a145aa.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Торжественная церемония в честь 80-летия независимости Индонезии прошла в посольстве страны в Москве с участием российских и индонезийских гостей, передает корреспондент РИА Новости. Во дворе посольства, украшенном государственной символикой, торжественно подняли флаг страны. Церемонию принял посол Индонезии в РФ Жозе Антонио Морато Тавареш. На полях мероприятия развернулась ярмарка вакансий, для гостей церемонии также приготовили традиционные индонезийские угощения. В самой Индонезии по случаю годовщины прошел парад, который принял лидер страны Прабово Субианто. Первый президент Индонезии Сукарно и вице-президент Хатта 17 августа 1945 года зачитали декларацию независимости, ознаменовав начало освобождения архипелага от голландского колониального господства и японской военной оккупации. Путь к независимости был отмечен десятилетиями антиколониальной борьбы. Индонезийский народ противостоял голландской Ост-Индской компании и колониальной администрации, которые веками эксплуатировали природные богатства архипелага и его жителей. В XX веке борьба усилилась: национальное движение опиралось на идеи самоопределения, равенства и свободы, вдохновляясь глобальными процессами деколонизации. Сегодня День независимости отмечается как главный национальный праздник, наполненный антиколониальным смыслом. Он символизирует победу народа над империализмом и утверждает право Индонезии самостоятельно решать свою судьбу.

https://ria.ru/20250619/otnosheniya-2023337130.html

https://ria.ru/20241008/indoneziya-1976872311.html

индонезия

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Церемония в честь 80-летия независимости Индонезии Торжественная церемония в честь 80-летия независимости Индонезии прошла в посольстве страны в Москве с участием российских и индонезийских гостей, передает корреспондент РИА Новости. Во дворе посольства торжественно подняли флаг страны. Церемонию принял посол Индонезии в России Жозе Антонио Морато Тавареш. На полях мероприятия развернулась ярмарка вакансий, для гостей церемонии также приготовили традиционные индонезийские угощения. В самой Индонезии по случаю годовщины прошел парад, который принял лидер страны Прабово Субианто. Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-08-17T11:52 true PT1M04S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

индонезия, россия, прабово субианто, москва, общество