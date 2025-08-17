https://ria.ru/20250817/indonezija-2035883042.html
В посольстве Индонезии в Москве отметили 80-летие независимости страны
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Торжественная церемония в честь 80-летия независимости Индонезии прошла в посольстве страны в Москве с участием российских и индонезийских гостей, передает корреспондент РИА Новости. Во дворе посольства, украшенном государственной символикой, торжественно подняли флаг страны. Церемонию принял посол Индонезии в РФ Жозе Антонио Морато Тавареш. На полях мероприятия развернулась ярмарка вакансий, для гостей церемонии также приготовили традиционные индонезийские угощения. В самой Индонезии по случаю годовщины прошел парад, который принял лидер страны Прабово Субианто. Первый президент Индонезии Сукарно и вице-президент Хатта 17 августа 1945 года зачитали декларацию независимости, ознаменовав начало освобождения архипелага от голландского колониального господства и японской военной оккупации. Путь к независимости был отмечен десятилетиями антиколониальной борьбы. Индонезийский народ противостоял голландской Ост-Индской компании и колониальной администрации, которые веками эксплуатировали природные богатства архипелага и его жителей. В XX веке борьба усилилась: национальное движение опиралось на идеи самоопределения, равенства и свободы, вдохновляясь глобальными процессами деколонизации. Сегодня День независимости отмечается как главный национальный праздник, наполненный антиколониальным смыслом. Он символизирует победу народа над империализмом и утверждает право Индонезии самостоятельно решать свою судьбу.
