17.08.2025
11:52 17.08.2025
В посольстве Индонезии в Москве отметили 80-летие независимости страны
В посольстве Индонезии в Москве отметили 80-летие независимости страны - РИА Новости, 17.08.2025
В посольстве Индонезии в Москве отметили 80-летие независимости страны
Торжественная церемония в честь 80-летия независимости Индонезии прошла в посольстве страны в Москве с участием российских и индонезийских гостей, передает... РИА Новости, 17.08.2025
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Торжественная церемония в честь 80-летия независимости Индонезии прошла в посольстве страны в Москве с участием российских и индонезийских гостей, передает корреспондент РИА Новости. Во дворе посольства, украшенном государственной символикой, торжественно подняли флаг страны. Церемонию принял посол Индонезии в РФ Жозе Антонио Морато Тавареш. На полях мероприятия развернулась ярмарка вакансий, для гостей церемонии также приготовили традиционные индонезийские угощения. В самой Индонезии по случаю годовщины прошел парад, который принял лидер страны Прабово Субианто. Первый президент Индонезии Сукарно и вице-президент Хатта 17 августа 1945 года зачитали декларацию независимости, ознаменовав начало освобождения архипелага от голландского колониального господства и японской военной оккупации. Путь к независимости был отмечен десятилетиями антиколониальной борьбы. Индонезийский народ противостоял голландской Ост-Индской компании и колониальной администрации, которые веками эксплуатировали природные богатства архипелага и его жителей. В XX веке борьба усилилась: национальное движение опиралось на идеи самоопределения, равенства и свободы, вдохновляясь глобальными процессами деколонизации. Сегодня День независимости отмечается как главный национальный праздник, наполненный антиколониальным смыслом. Он символизирует победу народа над империализмом и утверждает право Индонезии самостоятельно решать свою судьбу.
индонезия
россия
москва
Церемония в честь 80-летия независимости Индонезии
Торжественная церемония в честь 80-летия независимости Индонезии прошла в посольстве страны в Москве с участием российских и индонезийских гостей, передает корреспондент РИА Новости. Во дворе посольства торжественно подняли флаг страны. Церемонию принял посол Индонезии в России Жозе Антонио Морато Тавареш. На полях мероприятия развернулась ярмарка вакансий, для гостей церемонии также приготовили традиционные индонезийские угощения. В самой Индонезии по случаю годовщины прошел парад, который принял лидер страны Прабово Субианто. Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
индонезия, россия, прабово субианто, москва
Индонезия, Россия, Прабово Субианто, Москва, Общество
В посольстве Индонезии в Москве отметили 80-летие независимости страны

В посольстве Индонезии в Москве прошла церемония в честь 80-летия независимости

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Торжественная церемония в честь 80-летия независимости Индонезии прошла в посольстве страны в Москве с участием российских и индонезийских гостей, передает корреспондент РИА Новости.
Во дворе посольства, украшенном государственной символикой, торжественно подняли флаг страны. Церемонию принял посол Индонезии в РФ Жозе Антонио Морато Тавареш. На полях мероприятия развернулась ярмарка вакансий, для гостей церемонии также приготовили традиционные индонезийские угощения.
В самой Индонезии по случаю годовщины прошел парад, который принял лидер страны Прабово Субианто.
Первый президент Индонезии Сукарно и вице-президент Хатта 17 августа 1945 года зачитали декларацию независимости, ознаменовав начало освобождения архипелага от голландского колониального господства и японской военной оккупации. Путь к независимости был отмечен десятилетиями антиколониальной борьбы. Индонезийский народ противостоял голландской Ост-Индской компании и колониальной администрации, которые веками эксплуатировали природные богатства архипелага и его жителей. В XX веке борьба усилилась: национальное движение опиралось на идеи самоопределения, равенства и свободы, вдохновляясь глобальными процессами деколонизации.
Сегодня День независимости отмечается как главный национальный праздник, наполненный антиколониальным смыслом. Он символизирует победу народа над империализмом и утверждает право Индонезии самостоятельно решать свою судьбу.
Индонезия Россия Прабово Субианто Москва
 
 
