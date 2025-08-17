В Харькове прогремел взрыв

https://ria.ru/20250817/harkov-2035955505.html

Взрыв прогремел в Харькове на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов.

МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов. "В городе был слышен взрыв", - написал Терехов в своем Telegram-канале. В Харьковской области на данный момент звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

