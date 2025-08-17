https://ria.ru/20250817/guf-2035905555.html

Роскомнадзор заблокировал три песни Гуфа

Роскомнадзор заблокировал три песни Гуфа - РИА Новости, 17.08.2025

Роскомнадзор заблокировал три песни Гуфа

Роскомнадзор (РКН) на основании решений МВД России внес в Единый реестр запрещённой информации ссылки на страницы сайтов и площадок, содержащие аудиозаписи и... РИА Новости, 17.08.2025

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Роскомнадзор (РКН) на основании решений МВД России внес в Единый реестр запрещённой информации ссылки на страницы сайтов и площадок, содержащие аудиозаписи и тексты трех песен рэпера Гуфа (Алексея Долматова), сообщили РИА Новости в РКН. "Роскомнадзор на основании решений МВД внес в Единый реестр запрещённой информации ссылки на страницы сайтов и площадок, содержащие аудиозаписи и тексты песен Гуфа "Кто как играет", "Три нити" (при участии Анта и Бледного) и "Новости" (альбом "Город дорог")", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что причиной внесения в реестр послужило наличие в указанных произведениях информации, дающей представление о действиях по использованию наркотических средств.

