Роскомнадзор заблокировал три песни Гуфа
14:44 17.08.2025
Роскомнадзор заблокировал три песни Гуфа
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Роскомнадзор (РКН) на основании решений МВД России внес в Единый реестр запрещённой информации ссылки на страницы сайтов и площадок, содержащие аудиозаписи и тексты трех песен рэпера Гуфа (Алексея Долматова), сообщили РИА Новости в РКН. "Роскомнадзор на основании решений МВД внес в Единый реестр запрещённой информации ссылки на страницы сайтов и площадок, содержащие аудиозаписи и тексты песен Гуфа "Кто как играет", "Три нити" (при участии Анта и Бледного) и "Новости" (альбом "Город дорог")", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что причиной внесения в реестр послужило наличие в указанных произведениях информации, дающей представление о действиях по использованию наркотических средств.
2025
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Роскомнадзор (РКН) на основании решений МВД России внес в Единый реестр запрещённой информации ссылки на страницы сайтов и площадок, содержащие аудиозаписи и тексты трех песен рэпера Гуфа (Алексея Долматова), сообщили РИА Новости в РКН.
"Роскомнадзор на основании решений МВД внес в Единый реестр запрещённой информации ссылки на страницы сайтов и площадок, содержащие аудиозаписи и тексты песен Гуфа "Кто как играет", "Три нити" (при участии Анта и Бледного) и "Новости" (альбом "Город дорог")", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что причиной внесения в реестр послужило наличие в указанных произведениях информации, дающей представление о действиях по использованию наркотических средств.
Бизнесмен Рыбаков сообщил о разрыве сделки по покупке первого альбома Гуфа
7 августа, 17:00
 
