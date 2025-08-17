Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали, как защитить личные данные на "Госуслугах" - РИА Новости, 17.08.2025
08:27 17.08.2025
Россиянам рассказали, как защитить личные данные на "Госуслугах"
Россиянам рассказали, как защитить личные данные на "Госуслугах"
В МВД России дали рекомендации по защите персональных данных на портале "Госуслуг". РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T08:27:00+03:00
2025-08-17T08:27:00+03:00
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. В МВД России дали рекомендации по защите персональных данных на портале "Госуслуг".Прежде всего не следует обращаться к третьим лицам для того, чтобы проводить какие-либо операции через личный кабинет.Помимо этого, необходимо бережно хранить пароль от личного кабинета и никому его не передавать, в том числе тем, кто представляется должностным лицом."Не сохранять личные данные (пароль и логин) в кабинете Единого портала при использовании "чужих" компьютеров", — добавили в ведомстве.Кроме того, рекомендуется не использовать технологии VPN при входе в личный кабинет, вносить изменения в профиль учетной записи при смене номера мобильного телефона, а также удалять СМС-сообщения от неизвестных номеров и не отвечать на них. Исключение составляет номер 0919, который используется для оценки качества предоставленной государственной услуги.
2025
Россия, Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Россиянам рассказали, как защитить личные данные на "Госуслугах"

МВД перечислило способы защиты личных данных на Госуслугах от мошенников

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. В МВД России дали рекомендации по защите персональных данных на портале "Госуслуг".
Прежде всего не следует обращаться к третьим лицам для того, чтобы проводить какие-либо операции через личный кабинет.
Помимо этого, необходимо бережно хранить пароль от личного кабинета и никому его не передавать, в том числе тем, кто представляется должностным лицом.
"Не сохранять личные данные (пароль и логин) в кабинете Единого портала при использовании "чужих" компьютеров", — добавили в ведомстве.
Кроме того, рекомендуется не использовать технологии VPN при входе в личный кабинет, вносить изменения в профиль учетной записи при смене номера мобильного телефона, а также удалять СМС-сообщения от неизвестных номеров и не отвечать на них. Исключение составляет номер 0919, который используется для оценки качества предоставленной государственной услуги.
