https://ria.ru/20250817/gosuslugi-2035861949.html

Россиянам рассказали, как защитить личные данные на "Госуслугах"

Россиянам рассказали, как защитить личные данные на "Госуслугах" - РИА Новости, 17.08.2025

Россиянам рассказали, как защитить личные данные на "Госуслугах"

В МВД России дали рекомендации по защите персональных данных на портале "Госуслуг". РИА Новости, 17.08.2025

2025-08-17T08:27:00+03:00

2025-08-17T08:27:00+03:00

2025-08-17T08:27:00+03:00

россия

общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993103464_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_08978a4bed9bedd52e32d71bd237f75f.jpg

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. В МВД России дали рекомендации по защите персональных данных на портале "Госуслуг".Прежде всего не следует обращаться к третьим лицам для того, чтобы проводить какие-либо операции через личный кабинет.Помимо этого, необходимо бережно хранить пароль от личного кабинета и никому его не передавать, в том числе тем, кто представляется должностным лицом."Не сохранять личные данные (пароль и логин) в кабинете Единого портала при использовании "чужих" компьютеров", — добавили в ведомстве.Кроме того, рекомендуется не использовать технологии VPN при входе в личный кабинет, вносить изменения в профиль учетной записи при смене номера мобильного телефона, а также удалять СМС-сообщения от неизвестных номеров и не отвечать на них. Исключение составляет номер 0919, который используется для оценки качества предоставленной государственной услуги.

https://ria.ru/20250806/mvd-2033592333.html

https://ria.ru/20250808/moshenniki-2034053284.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)