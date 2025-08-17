https://ria.ru/20250817/gosuslugi-2035861949.html
Россиянам рассказали, как защитить личные данные на "Госуслугах"
Россиянам рассказали, как защитить личные данные на "Госуслугах" - РИА Новости, 17.08.2025
Россиянам рассказали, как защитить личные данные на "Госуслугах"
В МВД России дали рекомендации по защите персональных данных на портале "Госуслуг". РИА Новости, 17.08.2025
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. В МВД России дали рекомендации по защите персональных данных на портале "Госуслуг".Прежде всего не следует обращаться к третьим лицам для того, чтобы проводить какие-либо операции через личный кабинет.Помимо этого, необходимо бережно хранить пароль от личного кабинета и никому его не передавать, в том числе тем, кто представляется должностным лицом."Не сохранять личные данные (пароль и логин) в кабинете Единого портала при использовании "чужих" компьютеров", — добавили в ведомстве.Кроме того, рекомендуется не использовать технологии VPN при входе в личный кабинет, вносить изменения в профиль учетной записи при смене номера мобильного телефона, а также удалять СМС-сообщения от неизвестных номеров и не отвечать на них. Исключение составляет номер 0919, который используется для оценки качества предоставленной государственной услуги.
Россиянам рассказали, как защитить личные данные на "Госуслугах"
