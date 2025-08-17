Рейтинг@Mail.ru
В России начнет действовать ГОСТ для напольного покрытия в спортзалах - РИА Новости, 17.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:20 17.08.2025
https://ria.ru/20250817/gost-2035854049.html
В России начнет действовать ГОСТ для напольного покрытия в спортзалах
В России начнет действовать ГОСТ для напольного покрытия в спортзалах - РИА Новости, 17.08.2025
В России начнет действовать ГОСТ для напольного покрытия в спортзалах
Напольные покрытия для спортивных залов должны быть плоскими и ровными, а сама их конструкция обеспечивать безопасные занятия физической культурой, следует из... РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T05:20:00+03:00
2025-08-17T05:20:00+03:00
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/67857/69/678576994_0:24:452:278_1920x0_80_0_0_7262d2e84dbfebcadaec6a9d3aea1cc9.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Напольные покрытия для спортивных залов должны быть плоскими и ровными, а сама их конструкция обеспечивать безопасные занятия физической культурой, следует из требований ГОСТа (государственного стандарта), с содержанием которого ознакомилось РИА Новости. В частости, отмечается, что наличие трещин, неровностей и уклонов более 0,5 градусов и выступающих элементов более 1 миллиметра недопустимо. Документ также указывает, что конструкция и разметка покрытий должна предусматривать границы зоны выполнения упражнений, зоны безопасности, зоны прохода, размещения судейского оборудования, размещения зрителей. Согласно тексту документа, дата введения его в действие - 1 сентября этого года. При этом ГОСТы не всегда носят обязательный характер, но они могут стать таковыми, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте. Большинство действующих ГОСТов носит рекомендательный характер и служит ориентиром для производителей.
https://ria.ru/20250813/gost-2035104935.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/67857/69/678576994_27:0:427:300_1920x0_80_0_0_ba94568912603b7411ab3b090d5e7d32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия
Россия
В России начнет действовать ГОСТ для напольного покрытия в спортзалах

В сентябре начнет действовать ГОСТ для напольного покрытия в спортивных залах

© Фото : Максим Коняев/агентство "PR+Sport"Спортивный зал
Спортивный зал - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© Фото : Максим Коняев/агентство "PR+Sport"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Напольные покрытия для спортивных залов должны быть плоскими и ровными, а сама их конструкция обеспечивать безопасные занятия физической культурой, следует из требований ГОСТа (государственного стандарта), с содержанием которого ознакомилось РИА Новости.
В частости, отмечается, что наличие трещин, неровностей и уклонов более 0,5 градусов и выступающих элементов более 1 миллиметра недопустимо.
Документ также указывает, что конструкция и разметка покрытий должна предусматривать границы зоны выполнения упражнений, зоны безопасности, зоны прохода, размещения судейского оборудования, размещения зрителей.
Согласно тексту документа, дата введения его в действие - 1 сентября этого года.
При этом ГОСТы не всегда носят обязательный характер, но они могут стать таковыми, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте. Большинство действующих ГОСТов носит рекомендательный характер и служит ориентиром для производителей.
Фермерская молочная продукция - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
В России утвердили первый ГОСТ для фермерской продукции
13 августа, 19:14
 
Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала