В России начнет действовать ГОСТ для напольного покрытия в спортзалах

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Напольные покрытия для спортивных залов должны быть плоскими и ровными, а сама их конструкция обеспечивать безопасные занятия физической культурой, следует из требований ГОСТа (государственного стандарта), с содержанием которого ознакомилось РИА Новости. В частости, отмечается, что наличие трещин, неровностей и уклонов более 0,5 градусов и выступающих элементов более 1 миллиметра недопустимо. Документ также указывает, что конструкция и разметка покрытий должна предусматривать границы зоны выполнения упражнений, зоны безопасности, зоны прохода, размещения судейского оборудования, размещения зрителей. Согласно тексту документа, дата введения его в действие - 1 сентября этого года. При этом ГОСТы не всегда носят обязательный характер, но они могут стать таковыми, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте. Большинство действующих ГОСТов носит рекомендательный характер и служит ориентиром для производителей.

