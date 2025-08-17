https://ria.ru/20250817/garantii-2035933421.html

Уиткофф и Рубио раскрыли содержание переговоров на Аляске

Уиткофф и Рубио раскрыли содержание переговоров на Аляске

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Глава Госдепартамента Марко Рубио и спецпредставитель президента Стив Уиткофф рассказали о подробностях договоренностей, достигнутых на саммите лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Американские представители упомянули вопросы территорий, гарантий безопасности и санкций. Ключевые темы — в материале РИА Новости.Заявления Рубио"В разговоре с российской стороной поднимались вопросы о том, где пройдут территориальные линии, о долгосрочных гарантиях безопасности и о том, с какими военными альянсами Украина сможет сотрудничать"."Разумеется, в переговорах звучат просьбы о компромиссах. Но если я сейчас выйду в эфир и скажу, что мы потребовали от Путина то-то и то-то, это только усложнит достижение договоренностей"."Нет смысла подписывать соглашение, которое будет нарушено через три-четыре месяца. Это, на самом деле, ухудшит ситуацию. Вот почему это так сложно. Вам нужна не просто сделка, а сделка, которая поддается проверке, которую можно будет принудительно исполнить и которая будет продолжительной".Заявления Уиткоффа"Мы смогли добиться следующей уступки: Соединенные Штаты могли бы предложить пятую статью, например, защиту, что, собственно, и является одной из реальных причин, по которым Украина хочет быть в НАТО. Нам удалось обойти это и договориться о том, что Соединенные Штаты могли бы предоставить защиту по типу пятой статьи, — и это был первый случай, когда мы услышали согласие русских на это"."Земля, фундаментальный вопрос, это своего рода обмен территориями, который, очевидно, в конечном счете находится под контролем украинцев и который не мог быть обсужден на этой встрече (с Россией в пятницу. — Прим. ред.)".

