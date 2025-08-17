Уиткофф и Рубио раскрыли содержание переговоров на Аляске
Заявления Рубио
"В разговоре с российской стороной поднимались вопросы о том, где пройдут территориальные линии, о долгосрочных гарантиях безопасности и о том, с какими военными альянсами Украина сможет сотрудничать".
- Рубио опроверг заявления, что США поддерживают идею передачи всей территории Донбасса под контроль России, так как Вашингтон считает, что решения по территориальным вопросам должен принимать Киев.
- Вопрос достижения режима прекращения огня на Украине по-прежнему находится на повестке дня.
- Наилучшим исходом украинского конфликта для США стал бы "полноценный мирный договор", а не временное прекращение огня.
- Для заключения мирного соглашения по Украине каждая из сторон должна как "получить что-то", так и "пожертвовать чем-то".
"Разумеется, в переговорах звучат просьбы о компромиссах. Но если я сейчас выйду в эфир и скажу, что мы потребовали от Путина то-то и то-то, это только усложнит достижение договоренностей".
- Сделка по урегулированию конфликта должна включать "механизмы принудительного исполнения" и гарантии безопасности.
- Проект будущих гарантий безопасности для Украины находится на стадии проработки, Штаты обсуждают его с европейскими лидерами.
- США обсудят гарантии безопасности с Зеленским на встрече в понедельник.
- Рубио в ответ на критику встречи Трампа и Путина: российский президент является частью мировой политики, он управляет серьезным ядерным потенциалом.
- Штаты не хотят вводить санкции против Москвы, так как это будет означать, что переговоры по достижению мира на Украине закончены. При этом Штаты готовы сохранить все действующие ограничения и ввести новые при отсутствии прогресса по урегулированию.
- Санкции против Китая за переработку российской нефти могут спровоцировать рост цен на энергоносители на глобальном рынке.
Заявления Уиткоффа
- Россия и США договорились о гарантиях безопасности для Киева.
"Мы смогли добиться следующей уступки: Соединенные Штаты могли бы предложить пятую статью, например, защиту, что, собственно, и является одной из реальных причин, по которым Украина хочет быть в НАТО. Нам удалось обойти это и договориться о том, что Соединенные Штаты могли бы предоставить защиту по типу пятой статьи, — и это был первый случай, когда мы услышали согласие русских на это".
- Завтра на встрече Трампа, Зеленского и европейских лидеров будет обсуждаться вопрос территорий при урегулировании конфликта, Штаты надеются, что это приведет к мирному соглашению в ближайшее время.
- Детали решений о территориальных обменах и договоренностях с Россией должен принимать сам Киев.
"Земля, фундаментальный вопрос, это своего рода обмен территориями, который, очевидно, в конечном счете находится под контролем украинцев и который не мог быть обсужден на этой встрече (с Россией в пятницу. — Прим. ред.)".
- США не диктуют Украине условия в части возможных территориальных уступок в рамках переговоров с Россией.