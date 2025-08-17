Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф и Рубио раскрыли содержание переговоров на Аляске
18:13 17.08.2025 (обновлено: 23:08 17.08.2025)
Уиткофф и Рубио раскрыли содержание переговоров на Аляске
Глава Госдепартамента Марко Рубио и спецпредставитель президента Стив Уиткофф рассказали о подробностях договоренностей, достигнутых на саммите лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Глава Госдепартамента Марко Рубио и спецпредставитель президента Стив Уиткофф рассказали о подробностях договоренностей, достигнутых на саммите лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Американские представители упомянули вопросы территорий, гарантий безопасности и санкций. Ключевые темы — в материале РИА Новости.Заявления Рубио&quot;В разговоре с российской стороной поднимались вопросы о том, где пройдут территориальные линии, о долгосрочных гарантиях безопасности и о том, с какими военными альянсами Украина сможет сотрудничать&quot;.&quot;Разумеется, в переговорах звучат просьбы о компромиссах. Но если я сейчас выйду в эфир и скажу, что мы потребовали от Путина то-то и то-то, это только усложнит достижение договоренностей&quot;."Нет смысла подписывать соглашение, которое будет нарушено через три-четыре месяца. Это, на самом деле, ухудшит ситуацию. Вот почему это так сложно. Вам нужна не просто сделка, а сделка, которая поддается проверке, которую можно будет принудительно исполнить и которая будет продолжительной".Заявления Уиткоффа&quot;Мы смогли добиться следующей уступки: Соединенные Штаты могли бы предложить пятую статью, например, защиту, что, собственно, и является одной из реальных причин, по которым Украина хочет быть в НАТО. Нам удалось обойти это и договориться о том, что Соединенные Штаты могли бы предоставить защиту по типу пятой статьи, — и это был первый случай, когда мы услышали согласие русских на это&quot;.&quot;Земля, фундаментальный вопрос, это своего рода обмен территориями, который, очевидно, в конечном счете находится под контролем украинцев и который не мог быть обсужден на этой встрече (с Россией в пятницу. — Прим. ред.)&quot;.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Глава Госдепартамента Марко Рубио и спецпредставитель президента Стив Уиткофф рассказали о подробностях договоренностей, достигнутых на саммите лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Американские представители упомянули вопросы территорий, гарантий безопасности и санкций. Ключевые темы — в материале РИА Новости.

Заявления Рубио

«

"В разговоре с российской стороной поднимались вопросы о том, где пройдут территориальные линии, о долгосрочных гарантиях безопасности и о том, с какими военными альянсами Украина сможет сотрудничать".

Президент Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Путин обсудил с Лукашенко, Токаевым и Мирзиёевым итоги встречи на Аляске
Вчера, 14:37
  • Рубио опроверг заявления, что США поддерживают идею передачи всей территории Донбасса под контроль России, так как Вашингтон считает, что решения по территориальным вопросам должен принимать Киев.
  • Вопрос достижения режима прекращения огня на Украине по-прежнему находится на повестке дня.
  • Наилучшим исходом украинского конфликта для США стал бы "полноценный мирный договор", а не временное прекращение огня.
  • Для заключения мирного соглашения по Украине каждая из сторон должна как "получить что-то", так и "пожертвовать чем-то".
«

"Разумеется, в переговорах звучат просьбы о компромиссах. Но если я сейчас выйду в эфир и скажу, что мы потребовали от Путина то-то и то-то, это только усложнит достижение договоренностей".

Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Трамп сначала встретится с Зеленским, а потом с лидерами ЕС, пишут СМИ
Вчера, 18:08
  • Сделка по урегулированию конфликта должна включать "механизмы принудительного исполнения" и гарантии безопасности.
  • Проект будущих гарантий безопасности для Украины находится на стадии проработки, Штаты обсуждают его с европейскими лидерами.
  • США обсудят гарантии безопасности с Зеленским на встрече в понедельник.
«
"Нет смысла подписывать соглашение, которое будет нарушено через три-четыре месяца. Это, на самом деле, ухудшит ситуацию. Вот почему это так сложно. Вам нужна не просто сделка, а сделка, которая поддается проверке, которую можно будет принудительно исполнить и которая будет продолжительной".
  • Европа может сыграть полезную роль, помогая Киеву определить, на какие уступки России он готов пойти и где возможно проявить гибкость.
  • США не ожидали заключения сделки по Украине на встрече на Аляске, поскольку в переговорах не участвовал Киев.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Дмитриев заметил панику у западных союзников Украины
Вчера, 09:21
  • Рубио в ответ на критику встречи Трампа и Путина: российский президент является частью мировой политики, он управляет серьезным ядерным потенциалом.
  • Штаты не хотят вводить санкции против Москвы, так как это будет означать, что переговоры по достижению мира на Украине закончены. При этом Штаты готовы сохранить все действующие ограничения и ввести новые при отсутствии прогресса по урегулированию.
  • Санкции против Китая за переработку российской нефти могут спровоцировать рост цен на энергоносители на глобальном рынке.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
"Путин явно выиграл". Что случилось на Аляске
16 августа, 17:03

Заявления Уиткоффа

  • Россия и США договорились о гарантиях безопасности для Киева.
«

"Мы смогли добиться следующей уступки: Соединенные Штаты могли бы предложить пятую статью, например, защиту, что, собственно, и является одной из реальных причин, по которым Украина хочет быть в НАТО. Нам удалось обойти это и договориться о том, что Соединенные Штаты могли бы предоставить защиту по типу пятой статьи, — и это был первый случай, когда мы услышали согласие русских на это".

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Трамп добился своего на Аляске
16 августа, 10:25
  • Завтра на встрече Трампа, Зеленского и европейских лидеров будет обсуждаться вопрос территорий при урегулировании конфликта, Штаты надеются, что это приведет к мирному соглашению в ближайшее время.
  • Детали решений о территориальных обменах и договоренностях с Россией должен принимать сам Киев.
«

"Земля, фундаментальный вопрос, это своего рода обмен территориями, который, очевидно, в конечном счете находится под контролем украинцев и который не мог быть обсужден на этой встрече (с Россией в пятницу. — Прим. ред.)".

  • США не диктуют Украине условия в части возможных территориальных уступок в рамках переговоров с Россией.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Все, они меня достали: Трамп благословил Путина на быстрый разгром Киева
Вчера, 08:00
 
В миреУкраинаСШАМарко РубиоДональд ТрампРоссияСтив Уиткофф
 
 
