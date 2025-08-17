https://ria.ru/20250817/frantsija-2035902972.html

Франция считает неприемлемой демилитаризацию Украины, заявил министр

Франция считает неприемлемой демилитаризацию Украины, заявил министр - РИА Новости, 17.08.2025

Франция считает неприемлемой демилитаризацию Украины, заявил министр

Франция считает неприемлемой демилитаризацию Украины, так как, по мнению властей страны, это подорвало бы гарантии безопасности Киева, заявил министр-делегат... РИА Новости, 17.08.2025

2025-08-17T14:30:00+03:00

2025-08-17T14:30:00+03:00

2025-08-17T14:30:00+03:00

в мире

украина

франция

киев

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150725/56/1507255606_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_d339d0f2997c9292b43e30850fbede11.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Франция считает неприемлемой демилитаризацию Украины, так как, по мнению властей страны, это подорвало бы гарантии безопасности Киева, заявил министр-делегат страны по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад. "Это работа (по обеспечению гарантий безопасности для Украины - ред.), которую мы проводим совместно с нашими британскими партнерами и "коалицией желающих". Для этого в первую очередь потребуется сильная украинская армия, так что любое стремление к "демилитаризации" Украины неприемлемо", - заявил Аддад в интервью изданию Tribune Dimanche. Дипломат добавил, что Франция и Великобритания готовы принимать активное участие в обеспечении гарантий безопасности для Киева. В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.

https://ria.ru/20250817/vstrecha-2035899298.html

украина

франция

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, франция, киев, нато