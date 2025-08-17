https://ria.ru/20250817/frantsija-2035902972.html
Франция считает неприемлемой демилитаризацию Украины, заявил министр
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Франция считает неприемлемой демилитаризацию Украины, так как, по мнению властей страны, это подорвало бы гарантии безопасности Киева, заявил министр-делегат страны по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад. "Это работа (по обеспечению гарантий безопасности для Украины - ред.), которую мы проводим совместно с нашими британскими партнерами и "коалицией желающих". Для этого в первую очередь потребуется сильная украинская армия, так что любое стремление к "демилитаризации" Украины неприемлемо", - заявил Аддад в интервью изданию Tribune Dimanche. Дипломат добавил, что Франция и Великобритания готовы принимать активное участие в обеспечении гарантий безопасности для Киева. В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
