Франция считает неприемлемой демилитаризацию Украины, заявил министр - РИА Новости, 17.08.2025
14:30 17.08.2025
Франция считает неприемлемой демилитаризацию Украины, заявил министр
в мире
украина
франция
киев
нато
в мире, украина, франция, киев, нато
В мире, Украина, Франция, Киев, НАТО
Франция считает неприемлемой демилитаризацию Украины, заявил министр

Аддад: демилитаризация Украины подорвет гарантии безопасности Киева

Эйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Франция считает неприемлемой демилитаризацию Украины, так как, по мнению властей страны, это подорвало бы гарантии безопасности Киева, заявил министр-делегат страны по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад.
"Это работа (по обеспечению гарантий безопасности для Украины - ред.), которую мы проводим совместно с нашими британскими партнерами и "коалицией желающих". Для этого в первую очередь потребуется сильная украинская армия, так что любое стремление к "демилитаризации" Украины неприемлемо", - заявил Аддад в интервью изданию Tribune Dimanche.
Дипломат добавил, что Франция и Великобритания готовы принимать активное участие в обеспечении гарантий безопасности для Киева.
В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Макрон примет участие в переговорах Трампа с Зеленским в США
