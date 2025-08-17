Чернышенко рассказал об участниках форума "Юг молодой"
Чернышенко: форум "Юг молодой" собрал 300 участников из 29 регионов России
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Форум "Юг молодой", прошедший в центре созидания "Маяк", собрал 300 участников из 29 регионов России, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Одно из ключевых событий Центра – форум "Юг молодой" – реализуется в рамках нацпроекта "Молодёжь и дети", запущенного по поручению Президента Владимира Путина. В этом году в нем приняли участие почти 300 человек из 29 регионов", - сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат.
Путин поприветствовал участников форума "Юг молодой"
12 августа, 10:56
Чернышенко добавил, что участники смогли пройти обучение, разработать собственные проекты, принять участие в добровольческих акциях и обменяться профессиональным опытом для развития субъектов страны.
Участники разработали продукты по пяти направлениям образовательной программы: "Юг. Города", "Юг. Дружины", "Юг. Профессионалы", "Юг. Технологии" и "Юг. Своё".
Уточняется, что молодые дизайнеры и архитекторы работали над обликом молодёжных центров Донбасса и Новороссии, волонтёры разработали концепцию для масштабирования опыта добровольческих молодёжных дружин, юные учёные разработали технологические решения для центра "Маяк", а креативные специалисты проработали облик сувенирной продукции Донбасса и Новороссии и руководство по созданию локальных брендов с учётом специфики всех регионов России.
Кроме того, вместе с экспертами участники предложили концепции центра наставничества на базе Азовского государственного педагогического университета и дорожную карту развития Добровольческих молодёжных дружин в регионах.
ОнлайнПутин на ПМЭФ рассказал, что будет с Россией дальше
20 июня, 14:46