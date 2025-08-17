https://ria.ru/20250817/forum-2035872959.html

Чернышенко рассказал об участниках форума "Юг молодой"

Чернышенко рассказал об участниках форума "Юг молодой"

Форум "Юг молодой", прошедший в центре созидания "Маяк", собрал 300 участников из 29 регионов России, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Форум "Юг молодой", прошедший в центре созидания "Маяк", собрал 300 участников из 29 регионов России, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Одно из ключевых событий Центра – форум "Юг молодой" – реализуется в рамках нацпроекта "Молодёжь и дети", запущенного по поручению Президента Владимира Путина. В этом году в нем приняли участие почти 300 человек из 29 регионов", - сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат. Чернышенко добавил, что участники смогли пройти обучение, разработать собственные проекты, принять участие в добровольческих акциях и обменяться профессиональным опытом для развития субъектов страны. Участники разработали продукты по пяти направлениям образовательной программы: "Юг. Города", "Юг. Дружины", "Юг. Профессионалы", "Юг. Технологии" и "Юг. Своё". Уточняется, что молодые дизайнеры и архитекторы работали над обликом молодёжных центров Донбасса и Новороссии, волонтёры разработали концепцию для масштабирования опыта добровольческих молодёжных дружин, юные учёные разработали технологические решения для центра "Маяк", а креативные специалисты проработали облик сувенирной продукции Донбасса и Новороссии и руководство по созданию локальных брендов с учётом специфики всех регионов России. Кроме того, вместе с экспертами участники предложили концепции центра наставничества на базе Азовского государственного педагогического университета и дорожную карту развития Добровольческих молодёжных дружин в регионах.

