"Донстрой" приглашает на фестиваль животных в парке "Событие"
"Донстрой" приглашает на фестиваль животных в парке "Событие" - РИА Новости, 17.08.2025
"Донстрой" приглашает на фестиваль животных в парке "Событие"
В рамках летнего сезона мероприятий от "Донстрой" состоится благотворительный фестиваль "Пушистое Событие": Гуляй, обнимай, обучайся, забирай домой!" РИА Новости, 17.08.2025
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. В рамках летнего сезона мероприятий от "Донстрой" состоится благотворительный фестиваль "Пушистое Событие": Гуляй, обнимай, обучайся, забирай домой!"23 августа в парке "Событие" в Раменках пройдут консультации для хозяев животных от профессиональных ветеринаров, грумеров и кинологов. На специальных лекциях можно будет узнать о вакцинации, питании, базовом уходе, повадках питомцев и особенностях их социализации.Для гостей проведут мастер-классы по созданию мягких игрушек-котиков, где взрослые и дети смогут сделать собственного "котика на память". А также мастер-классы по созданию будок и когтеточек своими руками, по росписи и декорированию гипсовых фигурок и значков.Ярким событием вечера станет шоу "Танцы с собаками" — зрители увидят выступление животных и их хозяев, синхронно исполняющих танцевальные трюки под музыку. Вместе с тем всех посетителей будет ждать лавка добрых дел, где можно будет приобрести шопперы с отпечатками носов питомцев, стильные носки, ароматизаторы в авто, значки, игрушки. Все вырученные средства пойдут на помощь животным благотворительного фонда "Ника", выступающего в качестве организатора мероприятия.Гости фестивали смогут оставить на площадке подарки для животных: сухой и влажный корм для собак и кошек, ветошь и пледы, игрушки, миски и лакомства. Все собранные подарки в этот же вечер уедут в приюты к хвостатым подопечным. Кроме того, каждый из посетителей сможет стать волонтёром фонда и найти дело по душе. Организаторы расскажут, как помогать животным на расстоянии, поддерживать их и быть для них настоящим другом.Старт фестиваля — в 14:00.Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.
фестивали, бездомные животные, донстрой
