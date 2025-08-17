https://ria.ru/20250817/familiya-2035853214.html

Юрист рассказала, когда ребенок может изменить имя и фамилию

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Ребенок имеет право изменить имя и фамилию, если он достиг десятилетнего возраста, однако подать заявление самостоятельно несовершеннолетний может только с 14 лет, в обоих случаях необходимо согласие родителей, рассказала РИА Новости юрист в сфере защиты прав несовершеннолетних, член Союза юристов-блогеров Алёна Никитина. "Несовершеннолетний имеет право на изменение имени или фамилии по совместной просьбе его родителей (усыновителей, опекуна) и с согласия самого ребенка, если он достиг возраста десяти лет", - отметила Никитина. Однако, подчеркнула правозащитница, подать заявление о смене имени или фамилии самостоятельно ребенок может только при достижении 14 лет, при этом обязательно требуется письменное согласие родителей. "Если ребенок не достиг 14-летнего возраста, изменение его имени или фамилии производится исключительно по заявлению родителей (усыновителей, опекуна) с обязательного предварительного разрешения органа опеки и попечительства и с учетом мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет", - уточнила Никитина. Также юрист добавила, что ключевую роль в вопросе смены имени и фамилии играют органы опеки и попечительства. "Они дают разрешение на смену имени/фамилии во всех случаях для детей младше 14 лет, а также разрешают спор между родителями или заменяют отсутствующее согласие одного из них при наличии законных оснований", - заключила Никитина.

