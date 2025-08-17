https://ria.ru/20250817/familiya-2035853214.html
Юрист рассказала, когда ребенок может изменить имя и фамилию
Юрист рассказала, когда ребенок может изменить имя и фамилию - РИА Новости, 17.08.2025
Юрист рассказала, когда ребенок может изменить имя и фамилию
Ребенок имеет право изменить имя и фамилию, если он достиг десятилетнего возраста, однако подать заявление самостоятельно несовершеннолетний может только с 14... РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T05:00:00+03:00
2025-08-17T05:00:00+03:00
2025-08-17T05:00:00+03:00
общество
алена никитина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757362549_0:129:3183:1919_1920x0_80_0_0_d4c0bdb4951d8bd3b66c5ba77f92017a.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Ребенок имеет право изменить имя и фамилию, если он достиг десятилетнего возраста, однако подать заявление самостоятельно несовершеннолетний может только с 14 лет, в обоих случаях необходимо согласие родителей, рассказала РИА Новости юрист в сфере защиты прав несовершеннолетних, член Союза юристов-блогеров Алёна Никитина. "Несовершеннолетний имеет право на изменение имени или фамилии по совместной просьбе его родителей (усыновителей, опекуна) и с согласия самого ребенка, если он достиг возраста десяти лет", - отметила Никитина. Однако, подчеркнула правозащитница, подать заявление о смене имени или фамилии самостоятельно ребенок может только при достижении 14 лет, при этом обязательно требуется письменное согласие родителей. "Если ребенок не достиг 14-летнего возраста, изменение его имени или фамилии производится исключительно по заявлению родителей (усыновителей, опекуна) с обязательного предварительного разрешения органа опеки и попечительства и с учетом мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет", - уточнила Никитина. Также юрист добавила, что ключевую роль в вопросе смены имени и фамилии играют органы опеки и попечительства. "Они дают разрешение на смену имени/фамилии во всех случаях для детей младше 14 лет, а также разрешают спор между родителями или заменяют отсутствующее согласие одного из них при наличии законных оснований", - заключила Никитина.
https://ria.ru/20250719/rossija-2030093045.html
https://ria.ru/20250817/vychet-2035848288.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757362549_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_3eb9742974e0e4fe6adabdc46d800146.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, алена никитина, россия
Общество, Алена Никитина, Россия
Юрист рассказала, когда ребенок может изменить имя и фамилию
Юрист Никитина: ребенок может изменить имя и фамилию только с 14 лет
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Ребенок имеет право изменить имя и фамилию, если он достиг десятилетнего возраста, однако подать заявление самостоятельно несовершеннолетний может только с 14 лет, в обоих случаях необходимо согласие родителей, рассказала РИА Новости юрист в сфере защиты прав несовершеннолетних, член Союза юристов-блогеров Алёна Никитина.
"Несовершеннолетний имеет право на изменение имени или фамилии по совместной просьбе его родителей (усыновителей, опекуна) и с согласия самого ребенка, если он достиг возраста десяти лет", - отметила Никитина
.
Однако, подчеркнула правозащитница, подать заявление о смене имени или фамилии самостоятельно ребенок может только при достижении 14 лет, при этом обязательно требуется письменное согласие родителей.
"Если ребенок не достиг 14-летнего возраста, изменение его имени или фамилии производится исключительно по заявлению родителей (усыновителей, опекуна) с обязательного предварительного разрешения органа опеки и попечительства и с учетом мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет", - уточнила Никитина.
Также юрист добавила, что ключевую роль в вопросе смены имени и фамилии играют органы опеки и попечительства.
"Они дают разрешение на смену имени/фамилии во всех случаях для детей младше 14 лет, а также разрешают спор между родителями или заменяют отсутствующее согласие одного из них при наличии законных оснований", - заключила Никитина.