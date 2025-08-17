https://ria.ru/20250817/evropa-2035861175.html

Европе предъявлен счет к оплате

Европе предъявлен счет к оплате - РИА Новости, 17.08.2025

Европе предъявлен счет к оплате

Ничего более жалкого сейчас, чем вся европейская дипломатия, чем все эти ужимки и прыжки разнообразных рютте, фон дер ляйен, как и многочисленных дуэтов и трио... РИА Новости, 17.08.2025

2025-08-17T08:20:00+03:00

2025-08-17T08:20:00+03:00

2025-08-17T10:09:00+03:00

аналитика

россия

европа

франция

владимир путин

евросоюз

нато

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035870764_0:26:1022:602_1920x0_80_0_0_bff83c4f73595119dbde11eba761fe60.jpg

Ничего более жалкого сейчас, чем вся европейская дипломатия, чем все эти ужимки и прыжки разнообразных рютте, фон дер ляйен, как и многочисленных дуэтов и трио в составе макронов/мерцев/стармеров, мир не видел с ночи с 8 на 9 мая 1945 года.Тогда за безоговорочный русский триумф мы заплатили десятками миллионов жизней. Эта цена оказалась рубиконом, который в новом тысячелетии мы переходить отказались.Мы предпочли победить за столом переговоров.Хоть нас мечтали уничтожить дипломатически, поместив (как они думали) в некий "чумной барак". Нас хотели разорвать экономически. Нас пытались растереть в труху, поселив в нашем обществе сомнения в справедливости наших поступков и действий. Нами стремились — до текучей густой слюны на кончике их ядовитого языка — манипулировать. Чтобы превратить нашу страну в их протоколонию.Все вышеперечисленное стремились сделать совсем не американцы. А европейцы. Которые — нелишне снова напомнить — обязаны нам простым фактом своего сегодняшнего существования. В тех границах, которые мы согласились им отвести. Что Франции с ее "заморскими территориями", сиречь бывшими колониями, что Германии — которой, если бы не мы, никогда не удалось бы объединиться.Все остальные еэсовские, как и натовские — ленивый континентальный обоз, который тащит в очень темное и беспросветное политическое и экономическое будущее германо-французский локомотив.В Анкоридже российский лидер Владимир Путин разнес в клочья этому локомотиву всю ходовую часть.Говорить о европейской реакции сегодня можно исключительно в терминах заявления в страховую компанию — подлежит ли эта конструкция объединенной Европы восстановлению или ее пора отправить на помойку истории?Ответ не обрадует Брюссель, Париж, Берлин. Как и прячущийся за их спинами Лондон.Вот уже почти двое суток европейского плана/предложения/ультиматума по урегулированию кризиса в Донбассе — "прекратить огонь на ЛБС немедленно, а то новые санкции" — в политико-дипломатическом обороте не существует.Существует только предложение, точнее — уже двое суток как — настояние Владимира Путина, официальной Москвы и всего нашего огромного народа — двигаться к полномасштабному урегулированию в Донбассе, закрепленному соответствующим договором.Урегулирование, как и цели нашей спецоперации, основаны на трех условиях. Демилитаризация Незалежной. Денацификации ее госинститутов и общества. И нейтральность того, что от Украины останется.Европейцы в узком (ЕС) и широком (НАТО) составе ожидали от саммита Путина и Трампа всего, но только не этого. Изменение позиции США означает и для НАТО, и для ЕС категорическую смену геополитического вектора в столь же категорически неприемлемом для них направлении. На свалку.Вчера и сегодня защищенные телефонные линии раскалились добела. Достигнутая Москвой победа, пусть и промежуточная, привела наших континентальных противников в бешенство обреченных.Они уже не пытаются его скрывать, понимая, что бесполезно. Абсолютно сервильная пресса — и даже она не сделала ни малейших усилий, чтобы хоть как-то приукрасить фиаско.Уж на что лоялен Елисейскому дворцу французский государственный холдинг "Франс Телевизьон", но и его передовицы в новостях разоблачают полный провал усилий Макрона, и коллективного и персонального.Публикации начинаются так: "если президента Франции прогоняют через дверь, он пытается вернуться через окно". Или "президент Макрон руководит общеевропейской повесткой в противостоянии России по телефону".А киевские кричалки и вопилки в исполнении тамошней экс- и нынешней якобы политической "знати" — уж если Америка решила наплевать на европейские фиоритуры — не более чем белый шум.Кто эти люди и как их звать?Никто. И звать их никак.Россия не только триумфально вернулась — собственно, она никуда и не уходила. Россия сосредоточилась.И доказала, что судьбы локального мира (в значении "безопасность") и глобального мира (в значении "справедливая многополярная конструкция планетарной политики") она как решала, так и решать продолжит.Слухи о чьей-то там победе в какой-то там холодной войне — не более чем сплетни отставных и отправленных в утиль диванных экспертов и пикейных жилетов.Россия не только убрала одним движением руки еэсовских и натовских. Сосредоточившись на решении проблем, связанных с безопасностью государства, со здоровьем экономики, с возвращением цивилизационных норм социальной и общественной жизни, Россия показала всему миру, что такое настоящий суверенитет. Мы вернули себе самим наши ценности.Самостояние России, перефразируя знаменитую строфу Пушкина, стало залогом величия нашей страны.Большая Историческая Россия пришла за своим. И защитить настоящие, а не фальшивые справедливость, честь и правду.

https://ria.ru/20250817/tramp-2035834551.html

https://ria.ru/20250816/putin-2035793367.html

https://ria.ru/20250816/orban-2035633509.html

https://ria.ru/20250815/udar-2035280168.html

https://ria.ru/20250815/peregovory-2035344979.html

https://ria.ru/20250816/alyaska-2035753947.html

https://ria.ru/20250817/zapad-2035806900.html

россия

европа

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

аналитика, россия, европа, франция, владимир путин, евросоюз, нато, встреча путина и трампа на аляске