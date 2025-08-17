https://ria.ru/20250817/evraev-2035924871.html
Ярославская область вошла в число лидеров по цифровизации госзакупок
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Ярославская область вошла в число лидеров общероссийского рейтинга по цифровизации госзакупок, заняв первое место наряду с другими передовыми регионами, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"Ярославская область вместе с рядом других регионов заняла первое место в общероссийском рейтинге по цифровизации госзакупок, представленном Ассоциацией организаций и специалистов в области государственных, муниципальных и корпоративных торгов. Это результат системной работы по внедрению современных технологий и созданию открытой конкурентной среды", - цитирует губернатора пресс-служба правительства региона.
По словам Евраева, региональная информационная система "Государственные закупки Ярославской области" обеспечивает полную прозрачность процедур.
"Она интегрирована с федеральными платформами – Единой информационной системой в сфере закупок и ГИС "Торги". Это позволяет не только автоматизировать процессы, но и сводить к минимуму риски нарушений. Продолжим дальнейшее развитие цифровых инструментов в этой сфере, что будет способствовать честной конкуренции и оптимальному использованию ресурсов региона", - подчеркнул глава региона.
отметил, что рейтинг отражает уровень развития цифровых технологий в сфере закупок в регионах, является инструментом анализа и мониторинга текущего состояния дел в этом секторе.