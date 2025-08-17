Постпред России в Вене назвал вступление стран в ЕС непривлекательным
Постпред Ульянов: вступление в ЕС для успешных стран вряд ли привлекательно
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что в нынешних обстоятельствах вступление в Евросоюз для относительно успешных стран едва ли привлекательно.
Ульянов прокомментировал сообщение пользователя соцсети X, который опубликовал карту Европы, озаглавленную "Кто больше всего хочет вступить в ЕС". Некоторые страны на ней отмечены синим цветом, а рядом с их названиями приводится в процентах число жителей, которые, согласно опросам, поддерживают вступление их государства в ЕС. Согласно карте, меньше всего вступления в блок хотят жители Швейцарии (7%), Норвегии (35%), Сербии (35%), Исландии (47%) и Великобритании (48%), а больше всего - Албании (94%), самопровозглашенной республики Косово (90%) и Украины (87%). Пользователь сопроводил эту инфографику фразой: "Чем беднее страна, тем сильнее она хочет вступить в ЕС".
"В нынешних обстоятельствах ЕС едва ли может быть привлекательным для более или менее успешных государств", - прокомментировал публикацию Ульянов.
В июне 2022 года Европейский союз предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в интеграционное объединение, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим: с целью поддержать эти государства в их противостоянии с Россией. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между Евросоюзом и Украиной, а также Евросоюзом и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в объединение.
Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления государства в Европейский союз. Эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата - лишь начало достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с Евросоюзом переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней в настоящее время в интеграционное объединение вступила Хорватия: это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.